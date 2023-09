SPREMNI SU KAO ZAPETE PUŠKE! Nikolić jedva čeka da počne ABA liga, evo šta kaže pred meč sa Cibonom!

Košarkaš Borca Pavle Nikolić istakao je da su on i njegovi saigrači spremni za predstojeće izazove u ABA ligi.

"Od početka avgusta vredno se spremamo za novu sezonu u ABA ligi, koja za nas kreće u nedelju. Dobro smo trenirali u prethodna dva meseca, tako da smo spremni za sve izazove koji nas očekuju, a koji će biti i te kako veliki", rekao je Nikolić, prenosi klub.

"Imali smo manje probleme sa povredama u prethodnom periodu, ali verujem da će sve to biti sanirano do početka duela", dodao je on.

U okviru prvog kola ABA lige, košarkaši Borca će se sutra sastati sa zagrebačkom Cibonom.

"Cibonu dobro poznajemo, igrali smo protiv tog tabora nekoliko puta. Odlično smo se spremili za prvi izazov, a imamo još malo vremena da to učinimo na bolji način. Elan u ekipi je veoma prisutan, tako da jedva čekamo da utakmica počne. Naravno, nadamo se pobedi, koja je jedina opcija", rekao je Nikolić.

Utakmica Borac - Cibona igra se sutra od 18 sati.

Kurir sport