ŽELIM DA UBIJEM SVE TE LJUDE! Šokantno priznanje Viktorije Bekam zbog pakla kroz koji je Dejvid prošao posle Mundijala (VIDEO)

Viktorija Bekam, supruga slavnog Dejvida Bekama, šokirala je sve priznanjem u dokumentarcu o mužu.

Dokumentarac koji se prikazuje na Netfliksu govori o životu i karijeri legendarnog fudbalera.

Jedan deo posvećen je Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine i ispadanju Engleske u osmini finala.

Engleska je izgubila od Argentine nakon penala, a od starta drugog poluvremena igrala je sa igračem manje pošto je Bekam dobio crveni karton.

U duelu sa Dijegom Simeoneom, nekadašnji vezista Mančester junajteda nije uspeo da se iskontroliše nakon provokacije, pa je sa zemlje nogom napravio potez prema rivalu.

Zakačio je Simeonea koji je pao na zemlju, a sve se desilo pred sudijom.

Sanašnjem treneru Atletiko Madrida pokazan je žuti, a Bekamu direktan crveni karton.

Javnost, navijači i mediji u Engleskoj krivli su Dejvida za ispadanje, a sve je otišlo predaleko i postalo je maltretiranje i uznemiravanje njega, ali i njegove, tada još uvek, devojke.

"To je bila apsolutna mržnja, javno maltretiranje na nekom neverovatnom nivou", rekla je ona u dokumentarcu i otkrila da je Dejvid imao ozbiljne psihičke probleme zbog svega.

"Bio je depresivan. Bio je u pravoj kliničkoj depresiji. Još uvek želim da ubijem ljude koji su mu to učinili. I kroz ono što sam ja prolazila, kroz ta ekstremna vremena, čitava zemlja me je mrzela. Prezirali su me. To mi je promenilo život. Osećala sam se ranjivo i usamljeno. Gde god da sam bila, mentalno su me zlostavljali. Pljuvali su, gledali me čudno, dolazili i unosili mi se u facu. Bilo je jako teško", poručila je Viktorija Bekam.

Kurir sport