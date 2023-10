BARAĆ OTVORIO DUŠU POSLE PORAZA OD BORCA! Evo šta zamera svojim košarkašima - "To se jednostavno ne očekuje od nekih igrača"

Košarkaši Mega MIS-a nisu imali sreće u još jednoj neizvesnoj završnici, pošto su u susretu drugog kola ABA lige, odigranom u Hali sportova Ranko Žeravica, pretrpeli poraz od Borac Mozzarta 89:90 (25:24, 32:28, 20:23, 12:15).

Vodila se velika borba, imala je Mega dve prilike u poslednjih sekundama da dođe do prednosti i pobede, ali je i ovoga puta nedostajalo sreće.

Trener Mega MIS-a Marko Barać je izneo utiske posle susreta:

– Vrlo zanimljiva utakmica za gledanje, ali za nas nije bila pozitivna. Čestitao bih Borcu na pobedi, oni su imali snage nekoliko puta da se vrate iz osetne razlike i na kraju su pokazali više želje da dobiju ovu utakmicu. Mi smo nekoliko puta imali dvocifrenu prednost i to je lako ispušteno. Zna se kakvu košarku želimo da igramo, ali primiti 52 poena za poluvreme to svakako nije dobro. Nastavili smo da igramo nešto bolje u trećoj četvrtini i ponovo otišli na dvocifrenu prednost i to igrom koju želimo da forsiramo, u tranziciji, ali u toj tranziciji smo u nekoliko navrata imali loša čitanja i umesto da napadnemo reket, mi smo šutirali i tako davali Borcu priliku da uzvrati rekontrom. Pad koncetracije koji se jednostavno ne očekuje od nekih igrača se dogodio, ali sve ovo kao da treba da nam se desi da bi smo jednostavno naučili kako se u budućnosti ne bi ponavljalo. Mi ćemo nastaviti da radimo na način na koji smo radili do sada i trudićemo se da budemo bolji, rekao je Barać.

Na pitanje novinara šta je posle dve neizvesne završnice potrebno da bi Mega ostvarila pobedu, odgovorio je:

– Za pobedu danas nedostajalo je da uopšte ne bude neizvesna završnica. Ponavljam, imali smo 10 razlike i kontranapad, sledeći put smo imali sedam razlike i fantastičnu odbranu i u obe situacije smo volšebno gubili posed i dozvoljavali Borcu da se vrati. Rešili smo da branimo taj poslednji napad, pokazalo se da ima smisla, imali smo 8-9 sekundi za napad na otvorenom terenu. I tu je potrebna doza iskustva da se na domaćem parketu umesto duge dvojke napadne reket i ide do samog kraja. Izgleda da je ovo nešto što je potrebno i te neizvesne završnice i ova dva poraza, da bismo što pre odrasli. Nama treba još uigravanja i kako individualnog, tako i kolektivnog napretka da bismo ovakve poraze pretvarali u pobede, zaključio je trener Mega MIS-a.

U trećem kolu ABA lige, košarkaše Mege čeka gostovanje u Železniku ekipi FMP-a, a susret je zakazan za ponedeljak, 16. oktobar, od 20.00.

