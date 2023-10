"SNIMAM OVO, JER, KO ZNA..." Dramatično obraćanje bivšeg košarkaša Zvezde iz Tel Aviva: U skloništu smo, jezivo je! (VIDEO)

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde, Džon Holand, oglasio se iz skloništa u Tel Avivu, nakon što je Izrael napadnut od strane Hamasa.

Holand je prošle sezone nosio crveno-beli dres, a ovog leta prešao je u Hapoel iz Tel Aviva.

Nakon što je je napadnut Izrael, objavio je snimak na društenoj mreži Instagram.

- Trenutno sam u Izraelu. Počelo je bombardovanje i prilično je ludo, čoveče. Imali smo dosta upozorenja za sklonište, zbog kojih smo morali ući u sklonište. Ako pogledate ulice, prilično su prazne sada. Zaista, ima nekoliko ljudi, ali, da, možeš čuti bombe, osetiti ih malo, neke od njih, i jednostavno moramo ostati u skloništu u našoj sobi. Sklonište ima dvostruko staklo i čini se da imaju neku čeličnu prepreku ili nešto slično. Prilično je, prilično je jezivo, neću lagati. Ovo je zapravo drugi rat u kojem sam bio. Bio sam u Rusiji kad su napali Ukrajinu, ali to je bilo malo drugačije jer... - rekao je Holand i potom nastavio:

- Jer zaista ne osetiš to, znaš, osim pada vrednosti rublje i takvih stvari. Zaista ne osetiš bombe kao što osećaš ovde, osećaš bombe koje eksplodiraju. Dakle, najmanje reći dan je bio zanimljiv i videćemo šta će biti sutra. Govore o treningu. Ne mislim da ćemo trenirati. Uh, ne znam. Ne znam šta će se desiti, ali znate, samo dokumentujem ovo jer, eto, možda, znate... Ali, da, to je otprilike sve od mene trenutno. Siguran sam. Osećam se relativno sigurno. Dakle, to je život. Javiću vam se ponovo - poručio je Holand.