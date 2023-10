KRALJEVI SILNI U ISTANBULU: Real ubedljiv protiv Efesa

Košarkaši Real Madrida pobedili su u gostima ekipu Efesa sa 103:80 (26:24, 29:17, 25:19, 23:20), u utakmici drugog kola Evrolige.

Aktuelne šampione Evrope je do druge pobede u novoj sezoni vodio Geršon Jabusele sa 22 poena, uz samo jedan promašaj, Fabijen Kozer je dodao 18, dok je Fakundo Kampaco meč završio sa 15 poena, deset asistencija i šest skokova.

U redovima Efesa, koji je upisao i drugi poraz, najbolji je bio Darijus Tompson sa 20 poena, dok je poen manje ubacio Rodrig Bobua.

Real je mnogo bolje počeo utakmicu i predvođen raspoloženim Jabuseleom, koji je ubacio 16 poena bez promašaja, stigao do velikih plus 17 (26:9). Međutim, Efes je od tog momenta zaigrao bolje i uspeo je da sjajnom serijom do kraja prve četvrtine priđe na 26:24.

Turski tim na početku druge deonice izjednačio (31:31), ali je to bilo sve što je uspeo da uradi na ovom meču. Real je vrlo brzo vratio dvocifrenu prednost na svoju stranu i na veliki odmor je otišao s vođstvom 55:41, da bi u trećoj deonici stigao i do plus 23 (71:48), nakon čega je bez problema priveo meč kraju.

Real će u narednom kolu dočekati Žalgiris, dok će Efes dočekati Asvel.

Kurir sport