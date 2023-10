PRVO OBRAĆANJE IVANOVIĆA POSLE ODLASKA SA MALOG KALEMEGDANA Evo šta je rekao o OTKAZU u Zvezdi i kako je najavio meč sa Partizanom

Duško Ivanović održao je prvu konferenciju za medije kao šef stručnog štaba Baskonije, na čiju je klupu seo četvrti put u karijeri.

Doskorašnjeg trenera Zvezde predstavio je sportski direktor Baskonije Feliks Fernandes kao "jednog od nas", aludirajući na košarkaški klub.

Ivanović će svoj debi na klupi imati upravo protiv Partizana.

"Srećan sam što sam ovde po četvrti put. Uvek sam govorio, kada sam otišao odavde, da je to moj klub, to je moj grad. Osećam to kao svoje. Kada su me pozvali da pomognem... istina je da sam i ja došao sa istim entuzijazmom. Volim košarku, volim ovaj klub i želim da sve bude dobro. Čak ne dobro, vrlo dobro. Ova faza će sigurno biti teža. I ovo je još jedan izazov", započeo je Ivanović.

Ivanoviću je jasno šta ga čeka u Baskoniji.

"Ovde su dobri igrači, dobar je tim. Problem su povrede i moramo da vidimo kako da ga rešimo. Večeras ćemo imati šest prvotimaca za trening. Ali na kraju igraju pet i sa pet možete dobiti utakmicu. Važno je da su spremni da igraju i pobede. Nema problema. Klub mi je rekao da već traži da potpiše pleja. Mnogi timovi traže kvalitetnog pleja, ali nadam se da ćemo ga potpisati i da će uskoro stići organizator igre."

Duško Ivanović dobio je otkaz u Crvenoj zvezdi na samom početku sezone.

"Nisam očekivao. Iznenadio me je otkaz i veoma sam uzbuđen što ću raditi ovde", jasan je Ivanović.

Da li se Duško Ivanović promenio? Da li se nešto promenilo?

"Klub je isti. Čak i novinari. Neki su novi, ali ne vidim mnogo promena... Svi se mi malo menjamo, naravno. Nadam se boljem. Razgovarajući sa Žozeanom da dođem ovde, rekao sam mu da želim da pobeđujem. Dolazim i želim da pobeđujem. Zato sam došao ovde".

Tim ima problema sa povredama. Da li dolazi novi plejmejker?

