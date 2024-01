NAJVEĆE POJAČANJE U ISTORIJI I BORBA PROTIV EVROLIGE: Zvezdina NAJBURNIJA GODINA! Navijači svedočili haosu na terenu i van njega!

Problem sa registracijom najvećeg pojačanja u istoriji kluba kao uzrok greške rukovodstva kluba, poraz u finalu ABA lige i smena Duška Ivanovića obeležili su 2023. godinu za košarkaški klub Crvena zvezda.

Izuzetno buran start godine imali su crveno-beli, pre svega van terena. Fakundo Kampaco je u Evroligi bio beskoristan do kraja februara, a odigrao je tek devet utakmica u ovom takmičenju što nije bilo dovoljno da pogura ekipu do mesta koje vodi u plej-of.

Nakon tri vezane titule u ABA ligi, Zvezda je pala u finalu što je značilo povratak Partizana na tron regionalnog takmičenja, a početak nove sezone doneo je smenu Duška Ivanovića i rezultate koje se ne poklapaju sa velikim pojačanjima i ambicijama kluba i navijača.

Problem sa registracijom Kampaca

Godina je otvorena dramom i šokantnom odlukom Evrolige da zabrani Crvenoj zvezdi registraciju novih igrača do kraja februara, to je znatno uticalo na planove crveno-belih koji su u 2023. ušli sa učinkom od osam pobeda i osam poraza u Evroligi.

Dolazak Fakunda Kampaca, najvećeg pojačanja u istoriji kluba, nije donelo praktično ništa sve do marta. Argentinac je za Zvezdu igrao na devet utakmica u najjačem evropskom takmičenju.

foto: Screenshot

Izvršni direktor Evrolige, Maršal Glikman, objasnio je da Zvezda u trenutku kada je kažnjena nije imala dugove, ali je odluka o kazni doneta kao upozorenje zbog problema sa finansijama od ranije.

Evroliga - Neshvatljivi porazi ostavili bez Top 8

Od 18 evroligaških klubova, Crvena zvezda je ligaški deo završila sa najboljom formom - pet vezanih pobeda. To je bilo dovoljno da se izbegne negativan učinak, ali 17 pobeda i 17 poraza je bilo dovoljno tek za deobu 10. mesta. Fenerbahče i Žalgiris su sa dva trijumfa više otišli u plej-of.

Ono što je obeležilo Zvezdin evroligaški pohod, na veliku žalost navijača, bili su teški porazi. Ne po pravilu rezultatski teški, ali su u pitanju porazi koji najviše bole.

Izgubljen večiti derbi uz domaćinstvo, porazi posle vođstva nakon prvog poluvremena i neshvatljivih i velikih padova u drugom poluvremenu, ili samo u četvrtoj četvrtini.

Žalgiris - Zvezda 71:66, četvrta četvrtina 21:10.

Zvezda - Alba 72:87, drugo poluvreme 28:48.

Bajern - Zvezda 87:80, četvrta četvrtina 35:24.

Panatinaikos - Zvezda 75:66, drugo poluvreme 46:24.

ABA liga - vezani porazi naneli veliku štetu

Gotovo bezgrešna je bila Crvena zvezda u ligaškom delu ABA lige, ali jasno je da to nije garancija za uspeh. Ekipa sa Malog Kalemegdana platila je ceh zbog dva vezana poraza u regionalnom takmičenju.

Najpre se u 20. kolu dogodio šokantan poraz od Cibone uz slične probleme koji su viđeni u Evroligi. Zagrepčani su u poslednjoj četvrtini postigli 24, a primili samo 14 poena i tako stigli do pobede od četiri razlike.

Naredno kolo donelo je još veći pad crveno-belih.

Imala je Zvezda kao gost Partizanu 48:34 nakon 20 minuta igre, a onda je drugo poluvreme izgubila rezultatom 58:33.

Na kraju su crveno-beli ostali na drugom mestu sa učinkom od 23 pobede i tri poraza.

KRK - rekordni trofej

Osvojila je Crvena zvezda Kup Radivoja Koraća treći put zaredom.

Lako je izašla na kraj sa Borcem, potom je u polufinalu, uz dobre partije Kampaca, Vildoze, Petruševa i Nedovića, bila bolja od Partizana, a onda je bez puno problema pobedila Megu.

foto: Starsport

Tako je Zvezda deveti put u istoriji osvojila trofej Kupa, po čemu je prestigla Partizan.

ABA plej-of - lako do finala, a onda - zid

Zvezda je imala prednost domaćeg terena u četvrtfinalu i polufinalu ABA lige, ali bi i bez toga lako izašla na kraj sa Zadrom i Budućnosti. Posebno je impresivno bili videti lakoću s kojom je u dve utakmice uništen veliki rival iz Podgorice (93:55, 97:56).

Finale je donelo veliku borbu, ali i ishod koji su mnogi očekivali, s obzirom na to da je poznato da je izuzetno teško doći do pobede u gostima kada je reč o plej-of mečevima večitih rivala.

Partizan je stigao do prednosti od 2:0, a Zvezda je odgovorila i došla do izjednačenja.

Crno-beli su u majstorici imali prednost domaćeg terena i podršku navijača. To su iskoristili kako bi došli do velike prednosti od 20 poena na poluvremenu. Crveno-beli su pokušali da se vrate, čak su bili na dobrom putu pošto su treću deonicu rešili u svoju korist rezultatom 34:21, ali večiti rival je uspeo da izbegne probleme i dođe do titule u ABA ligi posle 10 godina.

KLS - osma uzastopna titula

Partizan drugi put zaredom nije igrao, a Crvena zvezda je osmi put ukupno i osmi put zaredom postala prvak Srbije.

Crveno-beli su bez izlaska na teren dobili plasman u finale gde su u dve utakmice pobedili FMP.

Osmom titulom, Zvezda se izjednačila sa Partizanom.

Nova sezona - ispod očekivanja i smena trenera

Posle samo sedam utakmica u sezoni u oba takmičenja, Duško Ivanović je postao bivši trener. Zvezda je pobedila Igokeu, Cedevita Olimpiju i Borac u ABA ligi i Asvel u Evroligi, ali je u tom takmičenju izgubila od Žalgirisa, Monaka i Virtusa.

Nakon poraza u Bolonji, Ivanović je dobio otkaz, a na njegovo mesto stigao je Janis Sferopulos.

foto: Starsport©

Zbog činjenice da je u sastavljanje tima uložen ogroman novac i da su dovedena velika pojačanja, može da se kaže da je Zvezda podbacila u prvom delu Evrolige.

U ABA ligi je doživela poraz u derbiju, ali je uprkos tome na odličnom putu da obezbedi prvo mesto na kraju ligaškog dela.

Najbolji igrači:

Najbolji strelac: Evroliga - Fakundo Kampaco 15 poena; ABA liga - Fakundo Kampaco 13 poena.

Najbolji asistent: Evroliga - Fakundo Kampaco 5,9 asistencija; ABA liga - Fakundo Kampaco 6,5 asistencija.

Najbolji skakač: Evroliga - Filip Petrušev 5,2 skokova; ABA liga - Filip Petrušev 4,8 skokova.

Najbolji indeks: Evroliga - Fakundo Kampaco 18,7 indeksnih poena; ABA liga - Fakundo Kampaco 18,1 indeksnih poena.

*podaci su za celu sezonu 2022/23

Bonus video:

00:22 Susret Teodosića i navijača Zvezde na aerodromu