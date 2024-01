BRUTALNA TUČA, TRAGEDIJA, POVRATAK NA TRON! Partizan za sobom ostavio NAJLUĐU GODINU, evo šta ju je sve obeležilo

Za košarkaše Partizana i te kako može da se kaže da su imali uspešnu 2023. godinu.

Osvojili su trofej u ABA ligi, igrali odlično u Evroligi i bili na korak do ozbiljnog poduhvata. Samo za Kup Radivoj Koraća može da se kaže da su doživeli neuspeh.

Nakon 10 godina pauze Partizan je postao šampion regionalnog košarkaškog takmičenja. Cibona i Budućnost po jednom, Crvena zvezda šest puta, uz sezonu bez šampiona zbog korona virusa...

Crno-beli su se sa Željkom Obradovićem vratili na tron u ABA ligi, takmičenju koje su osvojili sedmi put od njenog osnivanja.

Bio je to jedini trofej za crno-bele u 2023. godini koja je lako mogla da bude značajno uspešnija. U godini za nama Partizan je briljirao u Evroligi. U ligaškom delu je zabeležio 13 pobeda uz pet poraza, a onda je stigao na korak do plasmana na Fajnal for turnir. Znamo šta se tada dogodilo...

Drugi dan 2023. godine doneo je navijačima trofejnog srpskog kluba pobedu protiv Zadra, a peti trijumf nad Monakom...

Derbi - prekretnica

Partizan je na kraju 2022. godine u Evroligi imao učinak od sedam pobeda i devet poreza, a nakon prve četiri utakmice u 2023. na tabeli je pisalo da imaju devet trijumfa i 11 izgubljenih utakmica. Tada je došlo do prekretnice.

Nakon što su izgubili prvi, istorijski večiti derbi u Evroligi, košarkaši koje vodi čuveni Žoc revanširali su se rivalu kao gost u dvorani Aleksandar Nikolić.

Na Svetog Savu, 27. januara zahvaljujući znatno boljem prvom poluvremenu, Partizan je pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 79:78, a nakon toga je briljirao u evropskom takmičenju u kojem je, do kraja ligaškog dela, zabeležio 10 pobeda uz tri poraza.

Na kraju, učinak od 20 pobeda i 14 poraza bio je dovoljan za šesto mesto.

ABA liga - ligaški deo rutiniran

Pobedili su crno-beli večitog rivala i u ABA ligi, ali su u ovom takmičenju do kraja ligaškog dela bili bolji od svakog protivnika - 14 utakmica, isto toliko pobeda.

Sačekali su i poraz Zvezde od Cibone, pa su na kraju imali prvo mesto i obezbeđeno prvo mesto i prednost domaćeg terena u plej-ofu, a to se prethodnih sezona pokazalo kao ključna stvar u doigravanju za titulu.

KRK - nije baš sve bilo sjajno

U trenutku kada je došlo do okršaja večitih u niškom Čairu u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, rezultat u međusobnim okršajima bio je 2:1 za crveno-bele.

Partizan je lako izašao na kraj sa Suboticom u četvrtfinalu. Imao je protiv Zvezde u borbi za finale dobar start, zatim i prednost od 10 poena nakon dve četvrtine, ali...

Partizan je na toj utakmici imao 15 izgubljenih lopti, naspram samo pet koliko je imala Crvena zvezda koja je u nastavku stigla do preokreta i pobede.

Korak do Fajnal fora - tragedija protiv Reala

Madriđani su u Top 8 fazi Evrolige imali prednost domaćeg terena koja je neutralizovana na brutalan način. Dve pobede Partizana u gostima niko nije očekivao.

Čuda je pravio Kevin Panter... U prvoj utakmici koja je završena rezultatom 89:87, postigao je 26 poena, pogodio pet trojki, uključujući i onu preko Žersona Jabuselea za pobedu u poslednjoj sekundi.

Druga utakmica je završena ubedljivim trijumfom crno-belih rezultatom 95:80. Utakmicu i celu sezonu obeležila je velika tuča u samoj završnici.

Panteru se nije dopao oštar faul Serhija Ljulja u završnici utakmice, a ostalo je istorija...

Najgore je prošao Dante Egzum koji je ozbilnije povređen nakon što ga je Jabusele rvačkim zahvatom bacio na parket.

Crno--beli su nakon svega u Beograd odneli velikih 2:0, stigli su na pobedu do plasmana na završni turnir.

Panter je dobio suspenziju od dve utakmice, a Lesor od jedne.

Real je u trećem meču pobedio rezultatom 82:80, zahvaljujući trojci koju je na 20 sekundi do kraja pogodio Najdžel Vilijams-Gos.

Četvrta utakmica odigrana je dan nakon tragedije u osnovnoj školi u Beogradu. Bilo je mučno videti atmosferu u Areni koja ni po čemu nije ličila na atmosferu sa bilo koje utakmice Partizana u sezoni. Real se bolje snašao na početku utakmice, ali i na njenom kraju, pa je pobedom rezultatom 85:78 vratio seriju u Madrid.

Bio je Partizan blizu u petom meču, imao i 18 poena prednosti, ali je Real na iskustvo, uz kvalitet koji poseduje uspeo da se izvuče i posle 0:2, veže tri pobede i plasira se na fajnal for.

ABA plej-of - neočekivana drama i titula.

Malo je falilo da crno-beli završe pohod ka trofeju već na prvom koraku u plej-ofu. Studentski centar je šokirao sve pobedom u prvoj utakmici u Beogradu, a onda je bio jako blizu trijumfa i u Podgorici, u drugom meču koji je završen rezultatom 81:79 za Partizan.

Treći meč bio je jasan pokazatelj snage Partizana i nadmoć nad rivalom.

Usledio je okršaj sa Cedevita Olimpijom, pobeda u prvoj i poraz u drugoj utakmici, pa onda i trijumf u odlučujućem meču.

Finale protiv Crvene zvezde teklo je kao što je i očekivano. Jednostavno, kada večiti igraju u seriji, doći do trijumfa u gostima je najteži mogući zadatak. Partizan je posle svoja dva domaćinstva imao dve pobede, a nakon četiri utakmice rezultat je bio 2:2.

Crno-beli su u meču za titulu odlično krenuli, posle 10 minuta su imali +12, a posle dve četvrtine +20. Došlo je do pada u trećoj deonici, ali nije bilo previše razloga za brigu Grobara.

KLS - drugu godinu zaredom bez crno-belih

Zvuči neverovatno, ali Partizan je zakasnio sa licenciranjem igrača za Košarkašku ligu Srbije. Zbog toga crno-beli nisu dobili dozvolu da se u istom takmiče.

To znači da Partizan i drugu godinu zaredom nije igrao u KLS.

Nova sezona - niti smrdi, niti miriše

Kada je reč o sezoni 2023/24, Partizan u Evroligi nije na željenom nivou, ali se drži oko 10. mesta, na pobedu ili dve od sigurnog mesta u plej-ofu.

Do kraja sezone ostalo je još mnogo da se igra, a Željko Obradović vidi puno mesta za napredak i ispravke.

Kada je reč o ABA ligi, crno-beli su napravili dosta štete, doživeli poraze od Mege, Igokee, Cedevita Olimpije i Zadra i tako, uprkos pobedi nad Zvezdom, možda i ostavili sebe bez šanse da ligaški deo završe na prvom mestu.

Najbolji igrači:

Najbolji strelac: Evroliga - Kevin Panter 16,1 poena; ABA liga - Dante Egzum 11,4 poena.

Najbolji asistent: Evroliga - Dante Egzum 2,7 asistencija; ABA liga - Dante Egzum 3,5 asistencija.

Najbolji skakač: Evroliga - Matijas Lesor 7,1 skokova; ABA liga - Matijas Lesor 5,3 skokova.

Najbolji indeks: Evroliga - Matijas Lesor 19,1 indeksnih poena; ABA liga - Matijas Lesor 16 indeksnih poena.

*Podaci za celu sezonu 2022/23

