SERIJA ZA ANALE I TRAGIČAN KRAJ PARTIZANA! Grobari nikad neće preboleti Real i Serhia Ljulja: Od BAJKE do HORORA U PET ČINOVA!

Košarkaši Partizana vratili su se oktobra 2022 posle osam godina u Evroligu.

Start nije bio baš najbolji i crno-beli su nakon prvih 13 kola imali skor 4-9.

Međutim onda je usledio spektakularni preokret i neverovatna serija Partizana koji je do kraja regularnog dela zabeležio 16 pobeda i samo pet poraza.

Partizan je završio kao šesti na tabeli sa skorom 20-14 i usledio je spektakularan obračun sa Real Madridom u četvrtfinalu.

Prva utakmica donela je veliku borbu i pravi spektakl, a trojka Kevina Pantera koji je na 0,4 sekunde donela je Partizanu prvu pobedu nad Realom u Madridu u klupskoj istoriji i iznenađujući brejk.

Očekivao se odgovor Reala, a usledio je verovatno najbolji meč Partizana u sezoni.

Međutim onda se desio famozni incident koji je promenio ceo tok serije i to na + 15 za Partizan u samom finišu meča.

Nakon potpuno nepotrebnog nespotskog faula Serhija Ljulja, na 1:40 minuta do kraja utakmice koja je bila rešena, izrodio se incident do sada neviđen u Evroligi, On će ostati upamćen po jezivom potezu Geršona Jabuselea, koji je pravim rvačkim zahvatom umalo teže povredio Dantea Egzuma, a sve se završilo prevremenim okončanjem utakmice zbog isključenja gotovo svih njenih aktera.

Kevin Panter i Matijas Lesor nisu izdržali i uleteli su u nepotreban klinč sa igračima Reala.

Pred selidbu serije u Beograd svi su strepeli od sankcija, a na kraju je, čini se, gore prošao Partizan koji je ostao bez dvojice od četvorice svojih najboljih igrača.

Kapiten Kevin Panter suspendovan je na dve utakmice, Matijas Lesor na jednu, dok je na drugoj strani Jabusele dobio pet mečeva kazne, a Gabrijel Dek jednu.

Dužina klupe španskog tima na kraju je uradila svoje i treći meč pripao je Realu koji je do pobede došao trojkom Najdžela Vilijamsa-Gosa na oko pola minuta do kraja. Nekadašnji plejmejker Partizana je uz Valtera Tavareša bio ključan čovek u trećem meču, u kojem su crno-beli ostali i bez Alekse Avramovića koji je u pokušaju da blokira centra Reala nezgodno pao i doživeo prelom šake.

Pred četvrti meč dogodila se nezapćena tragedija osvnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” koja je košarku potisnula u totalno deseti plan i posle koje je zaista bilo teško uošte i razmišljati o utakmici, a kamoli je igrati.

U mučnoj atmosferi snašli gosti koji su ponovo došli do trijumfa najviše zahvaljujućiValteru Tavarešu.

Usledio je peti meč u Madridu i gde je Partizan ponovo bio kompletan.

Crno beli su sjajno ušli u meč imali + 18 u jednom momentu, ali Real se ponovo vratio.

Na scenu je stupila "stara garda" Serhio Ljulj, Ćaćo Rodrigez i Rudi Fernandez i preokrenula meč u korist "kraljevskog kluba ".

Real je otišao na F4 u Kaunas i da ironija bude veća osvojio titulu prvaka Evrope.

Navijači Partizana i dan danas ne mogu da poveruju i objasne šta se dogodilo.

