JOKIĆEVOG SAIGRAČA IZUJEDAO NJEGOV PAS! Amerikanac otkrio detalje TEŠKOG INCIDENTA: Popio sam previše, bio sam grub s njim!

Košarkaš Denvera, Aron Gordon, prvi put je govorio u javnosti otkako ga je izujedao pas.

On je potvrdio spekulacije da ga je napao njegov pas. U pitanju je rotvajler kojeg je usvojio pre oko četiri godine.

Amerikanac je rekao da zbog čestih putovanja ne provodi puno vremena sa psom o kojem uglavnom brine njegov otac.

- Ja volim pse, o drastao sam uz njih. Ali pošto smo toliko na putu, moj tata se brine o njemu, tako da ne mogu da ga treniram kako bi trebalo. Ali osećam se dobro. Sve je u redu - rekao je Gordon za "Denver Post".

Nakon incidenta je dobio 21 šav, najviše na desnoj ruci.

- Već sam igrao na šavovima na ruci, tako da mi to nije novo. Za šavove na licu me baš briga. Ovde ne održavamo takmičenje u lepoti.

Otkrio je i kako je došlo do napada. Dogodilo se to nakon pobede Nagetsa nad Golden Stejtom na Božić, 25. decembra.

- Pretpostavljam da je malo neprijatno, ali ne previše da ne mogu da pričam o tome. Ne pijem mnogo tokom sezone. Verovatno sam uzeo previše punča. Bio sam na neki način grub sa svojim psom, i mislim da se moj pas malo uzbudio i jednostavno me ugrizao. Gricnuo me. U suštini sam se rvao s njim, a onda me je ugrizao za ruku.

Aron Gordon je važan deo ekipe Majkla Melouna, ove sezone prosečno beleži 13,6 poena, 6,9 skokova i 3,4 asistencije po utakmici.

Bonus video:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku