PARTIZANOVAC GA SAVETAO DA PROMAŠI: Moneke govorio o završnici protiv Zvezde!

Košarkaš Baskonije Čima Moneke govorio je uzbudljivoj završnici meča u Vitoriji protiv Crvene zvezde intervjuu za "Basket njuz"

Baskonija je posle velike drame savladala na svom terenu oba srpska kluba Partizan i Crvenu zvezdu.

Baš kao i protiv Partizana, Moneke je sa linije za slobodna bacanja rešavao pitanje pobednika, samo što mu je ovaj put trebalo da promaši.

Kako je rekao, na to ga je posavetovao nekadašnji igrač crno-belih Vanja Marinković

"Nisam igrao 15 minuta pre toga, ohladio sam se i bio sam nervozan. Kada sam koračao ka liniji za slobodna bacanja, razmišljao sam o tome da sam već bio u istoj situaciji protiv Partizana. Na prvom sam imao dobar oseća, a ono je ušlo, pa izašlo. Vanja Marinković mi je dobacio da promašim. Pogledao sam na sat, video da je ostalo 1.2 sekunde, trener mi je isto govorio da promašim. Kako da promašim, a da ne uhvate? Onda sam učinio kao Stiven Adams", rekao je Moneke. intervjuu za "Basket njuz"

Luka Mitrović je shvatio njegove namere.

"Mitrović me 'provalio' i javljao saigračima šta mi je namera i da ulete spoljni igrači kako bi sprečili da mi se vrati. Uradio sam sve savršeno. Nikad to nisam vežbao. Sutradan na treningu sam opet pokušao i nisam uspeo, pogodio sam tablu. Ljudi ne znaju koliko je to teško", dodao je Moneke.

Posle njegovog namernog pokušaja mnogi igrači Zvezde su se bunili. Verovatno im je kroz glavu prošla utakmica prošlogodišnjeg finala ABA lige kada je Matijas Lesor namerno promašio i protivno pravilima krenuo na skok.

"Obe utakmice su bile lude, nestvarna pažnja prema meni. Taj klip Evrolige je najgledniji svih vremena. Video sam da je to pravilo u ABA ligi i da je to svirano Lesoru, ali to ne važi za Evroligu i NBA", zaključio je Moneke.

