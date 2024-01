"UTAKMICA JE BILA GOTOVA SREDINOM TREĆE ČETVRTINE" Obradović BLISTA posle pobede nad Asvelom - ove košarkaše je posebno pohvalio!

KK Partizan stigao je večeras pred svojim navijačima do nove pobede u Evroligi.

Crno-beli su u utakmici 18. kola na svom terenu savladali Asvel rezultatom 90:77 (23:17, 27:14, 19:14, 21:32).

Asvel je ostao na začelju sa samo dve pobede.

Bila je ovo prva utakmica crno-belih u kalendarskoj 2024. godini, i pobeda kojom su prekinuli niz od dva poraza.

Ujedno, tim Željka Obradovića je na najbolji način najavio predstojeći večiti derbi koji se igra u četvrtak, a u kome će Crvena zvezda biti domaćin.

Nakon utakmice, utiske je sumirao trener Parnog valjka, Željko Obradović:

- Utakmica je bila govota sredinom treće deonice. Raspodelio sam minutažu, odmorio nosioce igre, dao priliku ostalim momcima da se razigraju. Moram da istaknem Tristana i Alena koji su odigrali sjajno u odbrani. Pi Džej je u redu, spreman je za derbi, što se Ledeja tiče, zaista nemam odgovor u ovom momentu. Videćemo - rekao je Obradović i potom dodao:

- Da li ove sezone liči na onu tokom koje sam osvojio Evroligu sa Fenerom? Ja to ne volim da poredim. Fokusiran sam na Partizan i sezonu koja je u toku. Imamo mnogo problema sa povredama, ritam je ubitačan, nemamo vremena za odmor, nema vremena za trening. Što se Zvezde tiče, imamo samo jedan dan. Znači ostaje nam samo da napravimo plan. Ali, to nije naš problem, nego problem svih timova. Ja sam iskreno prezadovoljan situacijom koju imamo, a kada se svi oporave biću na slatkim mukama. Pored toga, videli ste kakva je bila reakcija navijača kada je Lovernj u pitanju, on je vrhunski igrač, svi znate kakvu tetovažu ima na telu. Ko se jednom navuče na Partizan, ta se teško odvikava…

