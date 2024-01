KOŠARKAŠKI SAVEZ PROGLASIO NAJBOLJE: Crvendakić i Bogdanović laureati u 2023. godini

Košarkaški savez Srbije osmi put je zvanično proglasio najboljeg košarkaša i košarkašicu godine.

U svečanoj atmosferi na tradicionalnom Božićnom koktelu KSS u hotelu „Hajat“, pred brojnim uglednim zvanicama iz sveta košarke i sporta, dodeljene su nagrade najboljima u 2023.

Kao i prethodnih godina, sportski novinari renomiranih i tiražnih štampanih medija, specijalizovanih sajtova, portala i emisija, nacionalnih radio i televizijskih stanica, njih 40, izabralo je najbolju srpsku košarkašicu i košarkaša u prethodnoj kalendarskoj godini, a to su Aleksandra Crvendakić i Bogdan Bogdanović!

Uz to, Košarkaški savez Srbije je i ove godine dodelio specijalne nagrade.

Na početku, zvanice je pozdravio predsednik KSS Predrag Danilović, koji se osvrnuo na događaje u 2023. i očekivanja od 2024. godine.

– Dame i gospodo, poštovani prijatelji i dragi gosti, poželeo bih vam dobrodošlicu u ime Košarkaškog saveza Srbije i u svoje ime… Kako tradicija nalaže, želeo bih da se osvrnem na urađeno u 2023. godini, ali i šta nas očekuje u 2024. godini. Iza nas je ostala fantastična godina velikog jubileja. Tokom cele 2023. godine brojnim akcijama obeležavali smo sto godina košarke u Srbiji. Kao što ste i videli u prikazanom filmu, godina je počela izložbom koja je maltene obišla celu Srbiju, a završila se istorijskom svečanom akademijom u MTS dvorani. Rezultatski, 2023. je takođe bila izuzetna. Naše sjajne košarkašice su i posle smene generacija osvojile peto mesto na Evropskom prvenstvu u Ljubljani i pokazale da su i dalje u samom vrhu. Juniori su u Nišu napravili neverovatan uspeh i postali šampioni Evrope, što je meni verovatno i najdraža medalja. Seniori su u Manili ispisali još jednom istoriju i postali vicešampioni sveta. O uspesima 3h3 reprezentacije više ne znam ni šta bih rekao, ti momci su toliko moćni da su ponovo osvojili svetsko i evropsko zlato. Zbog svega toga, verujem da nas očekuje uspešna 2024. godina. Ubeđen sam da će i naše seniorke u februaru preko Olimpijskog kvalifikacionog turnira, gde će konkurencija biti jako ozbiljna i grupa teška, obezbediti plasman na Olimpijske igre, što bi bio veliki uspeh, i tamo se pridružiti seniorima i 3h3 reprezentaciji. Savez će, kao i prethodnih godina, dati maksimum da svim selekcijama obezbedi najbolje uslove za pripreme, a verujem da će i naše mlađe ženske i muške selekcije imati uspešno leto. Naravno, u centru pažnje biće Olimpijske igre u Parizu i nadam se da ćemo biti u prilici da se svi zajedno radujemo medaljama. Ovim putem zahvaljujem se Predsedniku države Srbije, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu sporta i Olimpijskom komitetu, bez čije velike pomoći ne bismo mogli da ostvarimo naše planove. Sa nama su i ove godine naši prijatelji i partneri Telekom, Triglav, Rajfajzen, Mocart, Merkator, kineske kompanije Pik i RB, Ford, Sterling, VIP fizikal, Mios, Voda Voda. I ovu priliku koristim da im se zahvalim na višegodišnjem poverenju i podršci koja nam u velikoj meri znači za realizaciju svih naših projekata. Na kraju, vašim porodicama i svima vama želim puno zdravlja i sreće u Novoj godini.

U izboru za najbolju srpsku košarkašicu u 2023. godini, glasove je, kao i prošle godine, dobilo pet reprezentativki Srbije – Ivana Raca 2 glasa, Jovana Nogić 4, Ivon Anderson 6, prošlogodišnja pobednica Tina Krajišnik 8, a pobedu je odnela Aleksandra Crvendakić koja je dobila 20 glasova sportskih novinara.

Pošto joj je predsednik KSS Predrag Danilović uručio nagradu, Aleksandra je rekla:

– Zahvalila bih se svima koji su glasali za mene i naravno mojim saigračicama i trenerima koji su takođe deo ove nagrade i koji me guraju da budem sve bolja i bolja iz godine u godinu. Naravno, najvažnija je moja porodica i moji najbliži, koji su imali strpljenja za mene prošle godine, pružili mi puno ljubavi i podrške u teškoj godini. Nadamo se da će nova godina da bude još uspešnija i još bolja. Želim svima srećne praznike i da imamo puno razloga za slavlje posle Olimpijskih igara.

U glasanju za našeg najboljeg košarkaša u 2023. godini glasove novinara dobilo je četiri reprezentativca srbije. Boriša Simanić je dobio 1 glas, Aleksa Avramović 2, prošlogodišnji laureat Nikola Jokić 10, a pobednik sa 27 glasova je kapiten naše reprezentacije, vicešampiona sveta, Bogdan Bogdanović.

Zbog obaveza prema Atlanta Houksima u NBA ligi, Bogdan nije bio prisutan, ali se iz SAD prisutnima obratio putem video poruke.

– Pre svega bih vam poželeo srećnu Novu godinu i Božićne praznike, da ih provedete u sreći i veselju sa svojim porodicama… Nažalost, nisam u mogućnosti da prisustvujem ovom događaju, ali ovim putem želim svima da se zahvalim, Savezu i svim sportskim novinarima koji su glasali za mene u odabiru za najboljeg igrača 2023. godine, što je izuzetna je čast i privilegija. Hvala vam još jednom, družićemo se sledećeg leta…

Nagradu je od predsednika Danilovića u njegovo ime primila sestra Bojana.

– Da se i ja zahvalim u Bogdanovo i u ime naše porodice, posebno jer je ovo već treći put da je izglasan za istu nagradu i da se pridružim novogodišnjim i božićnim čestitkama. Veliko hvala još jednom – rekla je Bojana Bogdanović.

Kao i svake godine, KSS je dodelio i specijalne nagrade za najveća dostignuća u minuloj godini.

Prvi dobitnik specijalne nagrade Košarkaškog saveza Srbije ponovo je 3×3 reprezentacija, koja je još jednom osvojila titulu evropskog i svetskog prvaka. Priznanje je od predsednika KSS Predraga Danilovića primio trener naše 3×3 reprezentacije Danilo Lukić.

– Srećna svima Nova godina i u ime svih igrača i članova stručnog štaba želeo bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u ovom uspehu, i Košarkaškom savezu koji je podigao nivo svesti o važnosti ovog, sada već profesionalnog i olimpijskog sporta. Ovo jesu zlatne medalje, ali sve je to bilo u sklopu priprema za Olimpijske igre. Nadam se da se i sledeće godine vidimo ovde, sa medaljom istog sjaja.

Dobitnik druge specijalne nagrade je juniorska reprezentacija Srbije koja je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Nišu! Ispred zlatnih juniora, nagradu je od predsednika Danilovića primio trener Nenad Stefanović, koji se obratio zvanicama.

– Hvala svima koji su nam ovo omogućili, pre svega Saši Daniloviću i Zlatku Boliću koji su bili sa nama na turniru, pored terena. Mi naravno uvek osetimo kada neko želi da nam pruži podršku. Tako je bilo sa njihove strane. Velika zahvalnost i Aci Bućanu i Milenku Tepiću na izvanrednoj saradnji koju smo imali sve vreme. Naravno, ogromna zahvalnost i svim ljudima koji su bili u Nišu, ne samo navijačima, volonterima već i ljudima koji su nam pomogli u organizaciji, što se tiče treninga… Svi zajedno zaslužni smo za uspeh koji smo napravili. Naravno, ogromna zahvalnost i mom stručnom štabu, apsolutno svima. I najvažnije – najveća zahvalnost igračima. Oni su ti koji su izneli sve na samom turniru, uz određene povrede koje su imali, i to treba da se kaže. što su neki, nažalost, preneli i na početak svojih priprema u klubovima. Svi zajedno su to izgurali i mislim da smo svi zajedno napravili timski uspeh, zajedno došli do zlatne medalje. Čestitam još jednom svima i hvala svima na podršci.

Ovom prilikom, za godinu jubileja, dodeljena su i dva specijalna priznanja. Prvo priznanje otišlo je u ruke čoveku koji decenijama brine o zdravlju seniorske reprezentacije Srbije, koji je i letos na Svetskom prvenstvu u Manili pokazao koliko je veliki i koliko svima znači i pomaže, profesoru doktoru Draganu Gagi Radovanoviću!

Doktor Radovanović se, pošto mu je predsednik KSS uručio priznanje, obratio prisutnima.

– Zahvaljujem se Košarkaškom savezu na ovom priznanju. Košarka vas mnogo češće čini radosnim zbog pobede, ređe tužnim zbog poraza, ali vas uvek čini ponosnim što ste deo jednog karakternog sporta, jednog divnog sporta, a ja sam zahvalan i što mi je omogućio da preko 20 godina budem deo tog sporta iznutra i deo košakraške istorije, najsvetlije sportske istorije u Srbiji.

Drugo, više nego zasluženo, priznanje dodeljeno je «Mocart fondaciji», i to za veliki doprinos, popularizaciju i razvoj srpske košarke. «Mocart fondacija» je uspešno realizovala veliki projekat – izgradnju i adaptaciju čak stotinu košarkaških terena širom Srbije! Generalni direktor kompanije «Mocart» Slobodan Prodanović primio je specijalno priznanje od predsednika Danilovića.

– – Dragi prijatelji, vi znate da Mocart podržava sport u Srbiji, ali možda ne znate da košarku volimo. Ovo je najveće priznanje koje postoji! – poručio je Prodanović.

Izbor za najbolje, Košarkaški savez Srbije organizuje od 2015. godine, kada su laureati bili Ana Dabović i Nemanja Bjelica. Godinu kasnije najbolji su bili Sonja Vasić i Miloš Teodosić, 2017. Jelena Bruks i Bogdan Bogdanović, 2018. Aleksandra Crvendakić i Nikola Jokić, 2019. Sonja Vasić i Bogdan Bogdanović. Izbor za 2020. godinu nije održan zbog pandemije Korona virusa. Za 2021. godinu laureati su bili Sonja Vasić i Nikola Jokić, a za 2022. Tina Krajišnik i Nikola Jokić.

