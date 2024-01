NEVEROVATAN POMAK U LEČENJU ŠUMAHERA! Bivši vozač Formule 1 izneo senzacionalnu vest: Čuo sam da on...

Krajme decembra navršilo se tačno deset godina od kako je Mihael Šumaher doživeo nesreću tokom skijanja u francuskim Alpima.

Javnost od tada ne zna u kakvom zdravstvenom stanju se nalazi sedmostruki šampion Formule 1.

Porodica krije informacije koliko god je to moguće. Ipak, s vremena na vreme procure neke informacije, ali je pitanje koliko su one pouzdane.

Sada se oglasio bivši vozač Džoni Herbert. On se pozvao na informacije koje je dobio od zvaničnika Formule 1 i rekao da Šumaherovo ozdravljenje ide u pozitivnom pravcu.

"Čuo sam da Mihael sedi za stolom dok večera", rekao je Herbert za britanske medije.

Herbert je rekao da ipak ne zna da li je to istina.

"Nisam mnogo čuo od porodice i to je razumljivo. To je oduvek bio veliki deo Mihaela i porodičnog načina na koji sve čuvaju vrlo privatno, vrlo tajno. Ljudi bi želeli da znaju, svi bismo želeli da znamo da njegovo zdravlje napreduje. Pretpostavljam da porodica čeka da nauka dođe do nečega što će, nadamo se, vratiti Mihaela kakvog smo svi poznavali".

Mihael Šumaher je 29. decembra 2013. godine pao tokom skijanja. Tom prilikom je udario glavom u stene kraj staze i od tada se nalazi ili u bolnici ili na kućnom lečenju.

