NI MELOUN NIJE TO OČEKIVAO! Jokić ja ovom MAJSTORIJOM šokirao i svog trenera - "Nisam mogao ni da zamislim dodavanje iza leđa"

Nikola Jokić je odigrao još jednu odličnu utakmicu i u pobedi protiv Nju Orleansa zabeležio prvi tripl-dabl učinak u 2024. godini.

Srpski košarkaš je potvrdio odličnu saradnju sa Aronom Gordonom, a definitivno je ušao i u konkurenciju za asistenciju godine.

Navikli smo na košarkaška čuda od Somborca, ali ovako nešto se zaista ne viđa svaki dan.

Jokić je u poslednjem minutu prvog poluvremena asistirao Amerikancu bacivši loptu iza leđa, što je iznenadilo i trenera Denvera.

"Nisam mogao ni da zamislim dodavanje iza leđa, preko glave", rekao je Meloun i dodao:

"Kada ste klinac koji gleda NBA, to je Medžik Džonson, to je Pistol Pit Maravič, momci koji su igrali atraktivno. Nikola može da te pobedi na mnogo načina i to je definitivno bilo jedno od najboljih dodavanja koje sam video da je napravio".

To infinity and beyond NIKOLA JOKIĆ 🥽 pic.twitter.com/wCbDB1UTQt — Katy Winge (@katywinge) January 13, 2024

O fantastičnoj asistenciji govorio je i sam Jokić, koji tvrdio da je što pre želeo da uposli saigrača.

"Video sam ga krajičkom oka i želeo sam da mu dodam što pre. Bio je slobodan u tom trenutku. To je bio najbrži način da mu dodam loptu", kazao je Jokić.

