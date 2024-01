"KAKVE SVE NAMEŠTALJKE PROLAZIMO, ODLIČNI SMO" Čović ponovo BLJUJE VATRU: "Javori i bukve nam KROJE SUDBINU, vrapci mi šapuću..."

Prvi čovek KK Crvena zvezda, Nebojša Čović, gostujući na TV Pink dotakao se brojnih aktuelnih tema, ali je još jednom istakao da sumnja u regularnost ABA lige.

- Gledajući regularnost ABA lige, raznorazne varijante drveta - od javora, preko bukve nam kroje sudbinu. Zvezda je prva na tabeli i mislim da je jako važno našim navijačima da se angažujemo i propratimo sve utakmice u regionalnom takmičenju. Jedna je 28. januara kada je derbi gde smo mi domaćini - istakao je Čović, pa dodao:

- Jako je važno da navijači budu uz nas, posebno u regionalnoj ligi gde smo na vodećoj poziciji. Imam dojavu po gradu, vrapci mi šapuću, da će raznorazni pokušati da nas sapletu da ne sačuvamo pol poziciju. Vidim da cvrkuću na sve strane, pričam o košarci, ne o drugim stvarima.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zatim se osvrnuo i na Evroligu.

- Šta se sve preduzima protiv Crvene zvezde , super sam zadovoljan rezultatima i u ABA ligi i Evroligi. Kakve medijske blokade i napade doživljavamo odlično je sve. Mnogo se zaboravilo koliko su veliki napori i do kakvog smo standarda došli kada je košarka u pitanju. Mi sada na svaku utakmicu putujemo čarterima, nekad smo spavali po aerodromima. Očekivanja su sada fajnal- for Evrolige. Polako, neki su ulagali po 40 i 50 miliona evra, pa nisu to postigli. Dešava se da jako loše odigramo protiv Asvela, budemo razapeti od strane "stručnjaka", a onda odete u Milano i ubedljivo pobedite Armani. Kakve sve nameštaljke i neregularnosti prolazimo, počevši od Kampaca, odlični smo!

Govorio je i o atmosferi koju prave navijači Zvezde.

- Videli ste kada mi napravimo atmosferu u Evroligi, to nema konkurenciju. Mi to pravimo na pravi, naš, domaći način. Ne pravimo kao šou, pa nije to festival kao "Bir fest" ili "Vrnjačka Banja". Mi to pravimo od srca i sjajna je atmosfera. Mislim da će za Baskoniju takođe biti određena koreografija.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Za kraj, još jednom je upozorio na neregularnosti.

- Prvo mesto u ABA ligi ne garantuje Evroligu, osim obećanja. Videli smo da je skoro direktor Evrolige imao interesantan intervju. Sve funkcioniše po principu specijalne pozivnice. Mi i Partizan igramo Evroligu na osnovu specijalne pozivnice. Partizan je bio prvi prošle sezone, mi smo bili drugi, ali i jedni i drugi smo dobili specijalnu pozivnicu. Bolje je biti prvi i potrudićemo se da tako i bude. Nećemo dozvoliti neregularnosti koje su se dogodile prošle sezone kada smo izgubili prvu poziciju - zaključio je Nebojša Čović gostujući na TV Pink.

Kurir sport / TV Pink / Ž.S.

BONUS VIDEO:

01:31 Nebojša Čović - novogodišnji koktel