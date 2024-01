NESPORTSKI POTEZI PROTIV ŠAMPIONA! Protivnik se žalio da je Nole privilegovan, a razlog koji navodi VREĐA INTELIGENCIJU! (VIDEO)

Australijan Open je u toku, a Novak Đoković će sutra izaći na meč sa Aleksejem Popirinom.

Ovim povodom u jutarnji program Kurir televizije uključio se Vuk Brajović, teniski stručnjak.

- Novak je neverovatan šampion koji je toliko puta pokazao da ima i standardna i specijalna oružja na raspolaganju. Pre svega mislim na njegovu neverovatnu psihu i tu šampionsku auru, ali i metodologiju razvrstavanja prioriteta u meču, pomoću koje jednostavno primenjuje selektivno svoje prednosti, odnosno prikriva kroz te prednosti svoje trenutne mane u igri. Tako da, to je neverovatno - rekao je Brajović i dodao:

- Raspolagati takvim mogućnostima da se neko izvuče iz teških pozicija, da nametne svoj stil igre, da sačeka da protivnik krene da pravi greške i da se samouništava, to stvarno mogu samo najveći sportisti sveta, a u tenisu je to svakako Novak Đoković - ocenio je Brajović.

Na pitanje da prokomentariše izjavu Popirina koji će sutra ukrstiti reket sa Novakom da je Đoković privilegovan zato što je imao jedan dan odmora više od njega, Brajović je konstatovao da ta zamerka nema nikakvog osnova.

- Baš nikakve osnove tu nema. Mislim, teniseri često lupetaju gluposti, ako mogu tako banalno da se izrazim. Izvinjavam se na tome, ali... Znate šta, Novak je najveći šampion koji ovaj turnir ima i treći igrač po broju osvojenih Grand Slamova na nekom turniru. I u tom smislu, on je veoma atraktivan i za medije, i za organizatore, i za sve one koji prate Australijan Open putem televizije i raznih drugih strimova i prenosa. Tako da, normalno je da se uspostavlja taj raspored i treninga, i mečeva, i svega ostalog, tako da gledaoci dobiju ono što žele. To je činjenica i ne treba pridavati previše značaja takvim nekim, da kažemo, polupromišljenim komentarima.

