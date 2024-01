"PROMENIO SAM MU STAV I JEDNU ČUDNU NAVIKU" Ovako je Milojević izbacio Marjanovića u ORBITU: Tajna zbog koje je Bobi stigao u NBA

Čuveni srpski košarkaš i trener, Dejan Milojević, preminuo je u sredu u 47. godini života posle srčanog udara. Ova vest pogodila je čitav košarkaški svet, a posebno je potresla i Bobana Marjanovića kom je rad sa Dejanom Milojevićem promenio karijeru.

Bobi se, i pored svoje visine, nije snalazio najbolje na terenu sve dok mu Milojević nije uputio par saveta. U razgovoru za "Rtvbn" pre četiri godine, Milojević je otkrio kako je promenio način igre Bobana Marjanovića.

- Velika je šteta što ne dobija veći prostor i stvarno mi nije jasno zašto je to tako. Ja sam siguran da bi on redovno imao dabl-dabl u bilo kojoj ekipi u NBA kada bi imao normalnu minutažu - prvo je govorio o minutaži Marjanovića u NBA ligi Milojević, pa je objasnio kako je Bobijeva karijera krenula uzlaznom putanjom:

- Pre svega, promenio sam mu stav. Kako prima loptu bočno, a ne leđima okrenut košu. Kada imate čoveka od 222 centimetara , a okrenut je leđima protivniku i taj ga igrač malo gurne, gubi ravnotežu. Tada nije dovoljno stabilan. Ja sam ga okrenuo bočno i kada je u tom položaju lakše prima loptu i ima bolji pregled igre, stabilniji je i nije ga lako izgurati kao kada ste leđima okrenuti košu. Promena stava je bila prva stvar. Svi moji visoki igrači tako primaju loptu, počev od Marjanovića, preko Jokića, do svih momaka sa kojima sam radio. Druga - učenje da igra bez driblinga. On je imao čudnu naviku da odmah spusti loptu u dribling kada je dobije. On je sebe ubeđivao da mu taj dribling daje dodatni zamajac, da može jače da skoči. Ja sam mu rekao: ’Ne skačeš ni ovako, ni onako, to tebi ne treba’, a-ha-ha. Dok smo radili zajedno svaki put kad bi spustio loptu ja bih svirao izgubljenu loptu. Jer se to i dešavalo na utakmicama - mnogo izgubljenih lopti. Takođe, mnogo smo pričali. A sve ono što smo postigli ne bismo ostvarili da nije Boban momak kakav jeste. Radan, vredan i da sluša. Vi ako igraču dajete i najbolji savet, a on vas ne sluša - džaba je. Boban je mnogo radio i verovao je u taj rad. I dan danas svako leto radimo zajedno, kad god postoji prostor.

