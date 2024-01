NAJTEŽU POVREDU U KARIJERI DOŽIVEO ZBOG NEOPISIVOG BESA PREMA SRBINU! Šokantna priča Nanelija: Bio sam ljut, nije lako sa Željkom!

Jedan od najboljih igrača Partizana, Džejms Naneli, otvoreno je govorio o odnosu sa srpskim stručnjakom Željkom Obradovićem.

U popularnom podkastu "Krosover" Naneli je otkrio da mu je na početku saradnje sa Obradovićem u Fenerbahčeu nije bilo nimalo lako i da mu je trebalo vremena da se prilagodi na njegov rad, zaradi poštovanje i izgradi odnos kakav danas imaju u Partizanu.

foto: Printscreen

"Igrati za Željka, nije lako, prva godina je baš teška. Želi da izgradite odnos, da zaradite njegovo poštovanje. Igrao je na najvišem nivou, trenirao je najbolje, video je sve, šta ćeš ti uraditi da se istakneš i zaradiš njegovo poštovanje? Ako mu kažeš nešto, za šta misliš da greši, dobiješ odgovor od njega i onda se zapitaš da si možda ti taj koji je pogrešio", rekao je Naneli.

On je priznao da je zbog besa koji je osećao prema srpskom treneru na jednoj utamici protiv Baskonije pre šest godina izgubio fokus i doživeo najtežu povredu u karijeri.

Podsetimo, nakon kontre i atraktivnog zakucavanja Naneliju je skliznula ruka sa obruča, izgubio je ravnotežu i pao na glavu.

"Prisetio se tog meča i stravične povrede koju je doživeo. Sećam se toga, nisam pričao to ljudima. Bio sam toliko besan na Obradovića što me nije ubacio, uveo me u igru na kraju treće četvrtine. Ušao sam pred kraj treće deonice, sedeo sam na klupi, bio ljut, pitao sam se šta se kog đavola dešava. Zašto ne igram? Bio sam baš besan. Onda me je uveo", kaže Naneli i nastavlja:

"Mislim da sam u prvom napadu poentirao, pa asistirao u sledećem, onda je došao taj potez, spremio sam se da zakucam jednom rukom, pa da se okrenem i da pogledam trenera onako u besu, da mu kažem da je trebalo da igram od početka. Skočio sam, zakucao, odrazio sam se sa pogrešne noge, nisam uspeo da uhvatim obruč i kada sam zakucao. Onda je usledila tišina, čuo sam neki zvuk pucanja, samo se toga sećam. Ne znam od čega se to čulo, sve je bilo tako tiho. Probudio sam se u sledećem momentu i prošao kroz bolnička vrata. Samo se toga sećam".

Kurir sport/J.M./Hotsport

01:00 Partizan, grobari, arena, Evroliga