ŽELJKO JE I DALJE MAJSTOR SVOG POSLA! Proslavljeni trener gledao treninge Partizana, pa otkrio šta ga je posebno ZADIVILO!

Selektor reprezentacije Španije, proslavljeni italijanski košarkaški stručnak Serđo Skariolo, prethodnih dana boravio je u Beogradu, gde je obavio razgovore sa reprezentativcima Huančom Ernangomezom i Lorencom Braunom i prisustvovao treninzima KK Partizana.

Nakon odlaska iz Virtusa Skariolo je bez klupskog angažmana, pa slobodno vreme maksimalno koristi za usavršavanje.

Kako je sam priznao, došao je da uči od najboljeg, svog dobrog prijatelja Željka Obradovića.

"Došao sam da se vidim sa Željkom koji je moj veliki prijatelj, da odgledam par treninga Partizana, ali pre svega da održim sastanke sa nekoliko mojih igrača. Sada kada imam nešto više slobodnog vremena, imam priliku da učim, upoznajem ljude, vidim se sa svima, sa Željkom i Milošem Teodosićem. Moj agent Obrad Femić je takođe tu, Goran Šašić isto, predstavnik unije trenera, ali iskoristio sam činjenicu da u Beogradu ima čak tri evroligaška tima. Tu su Huančo Ernangomez i Lorenzo Braun. Razgovori sa njima bili su produktivni", rekao je Skariolo u razgovoru za "Mozzart sport".

Skariolo je prisustvovao treninzima Partizana pred utakmicu sa Žalgirisom i oduševljen je atmosferom u crno-belom timu. Ističe da Partizan deluje kao prava porodica i da je to zasluga njegovog prijatelja Željka Obradovića.

"Prošle godine kada sam vodio Bolonju, video sam sreću na njegovom licu jer se vratio u Partizan. Zajedno je sa porodicom, okružen je ljudima koje voli. Vidim da je srećan, a na treningu sam video i da je tim srećan. To su nasmejana lica koja zajedno napreduju. Radili su naporno, ali se osetila dobra atmosfera, a to je umnogome zasluga Željka koji je i dalje majstor svog posla, ali ono što je mene najviše zadivilo je porodična atmosfera. Možda je to trenutno nešto što najviše izdvaja Partizan", rekao je Skariolo.

Kurir sport/J.M./Mozzartsport

