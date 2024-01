"TEŠKA TEMA... NE MOGU O TOME" Teodosić posle derbija dobio pitanje na koje NIJE ODGOVORIO! Zamislio se, pa izgovorio ovo (VIDEO)

Crvena zvezda je savladala Partizan (88:86) košem Jaga dos Santosa u poslednjim sekundama derbija, a iskusni Miloš Teodosić odmah je posle meča stao pred novinare.

Prema njegovim rečima, igračima Crvene zvezde nije bilo teško da igraju utakmicu nakon teškog poraza i katastrofalne igre protiv Albe u Berlinu, u okviru Evrolige.

Znali su Janis Sferopulos i njegovi igrači da je ovo prilika za popravni i da će trijumf protiv Partizana doneti mnogo. Pre svega, učvršćeno prvo mesto u ABA ligi.

"Dobra pobeda u odličnom trenutku, možemo malo opuštenije da dočekamo kraj ABA lige. Ne znači da nećemo igrati ozbiljno, ali pobeda mnogo znači. Pristup je bio odličan, za ovakve utakmice kakav je derbi smatram da je pad koncentracije sasvim normalan. Ne kažem da treba da nam se dešava, ali to je nešto što je normalno. Nisam se osećao baš sjajno, ali u principu je nevažno, bitno je da smo pobedili. Da pokušamo da zaboravimo Partizan što pre i da se okrenemo Valensiji u utorak. Vrlo je bitno što duplo kolo u Evroligi igramo na svom terenu. Mislim da još nismo izgubili šanse za plasman u Top 10, barem ja tako gledam na to. Verujem da postoji šansa i da zavisi od nas. Ako se budemo borili kao u većem delu večeras, mislim da će zavisiti i od nas. Dokle god ima šanse, nećemo se predati. Koliko je teško igrati posle Albe, toliko je bilo i lako. Kada se takva utakmica izgubi, onda moraš večeras da izađeš i da izgineš, ako to ne uradiš ne izlaziš iz kuće pet dana. Dobro smo svesni svi toga. Nije bilo preterano teško", rekao je Teodosić.

Nada se organizator igre crveno-belih da će iz svojih grešaka naučiti i da će u nastavku sezone moći mirnije da igraju. Takođe, Teodosić je istakao da Zvezda može da bude dobar tim, kada igra timsku košarku.

"Sigurno je dobro što smo pobedili Partizan drugi put u mesec dana, ali ne bi nam bilo prvi put ove sezone da odigramo jednu ili dve utakmice dobro, pa da onda užasno odigramo dve utakmice. Nadam se da učimo iz naših grešaka. Vreme će pokazati", rekao je Teodosić i dodao: "Možda je važnost utakmice, derbija, ali i neka naša nervoza uticala na to da nismo bili fokusirani u odlučujućim minutima meča. Vrlo je bitno što mnogo igrača želi da reši meč. Na svakoj utakmici neko drugi će da iskoči i to treba da koristimo što češće. Ne mislim da smo ekipa koja zavisi od jednog ili dva igrača. Mislim da možemo da budemo dobar tim onog trenutka kad igramo kao tim".

Dobio je iskusni košarkaš pitanje o tenzijama između igrača večitih rivala. Na kratko se zamislio, pa poručio da ne želi o tome da govori.

"Teška tema. Ne mogu uopšte da pričam o tome".

Osvrnuo se i na pogodak Brazilca za pobedu

"Imao je malo sreće... Šalim se! Svaka čast, to su koševi gde ti postaješ bolji igrač, publika će da te pamti, a ti ćeš da rasteš. Mnogo mi je drago mi zbog njega. Davidovac je ispoštovao asistenciju, od sada ću samo Dekiju da ih dajem".

Teodosić nije želeo da komentariše tenzije koje su se pojavile u finišu meča, ali je zato dao zanimljive komentare na Jagov pogodak za pobedu i trojku Dejana Davidovca iz ćoška, nakon još jedne njegove magične asistencije.

"Tenzije, teška tema. Ne mogu uopšte da pričam o tome", rekao je Teo i zatim se okrenuo na Jagov pogodak: "Imao je malo sreće... Šalim se! Svaka čast, to su koševi gde ti postaješ bolji igrač, publika će da te pamti, a ti ćeš da rasteš. Mnogo mi je drago mi zbog njega. Davidovac je ispoštovao asistenciju, od sada ću samo Dekiju da ih dajem".

