ŠABAZ NEJPIR OPET RASPALIO PO ZVEZDI! Delije će biti BESNE kada čuju njegove reči: To je bio PRESUDNI MOMENAT za ODLAZAK!

Američki košarkaš Šabaz Nejpir ovog leta je došao u Crvenu zvezdu kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji. Međutim, posle samo nekoliko meseci od tog epiteta najbolji, došao je do etikete najgori. Mnogo problema je tu bilo, od loših igara, preko nezainteresovanosti Amerikanca, do prepucavanja sa Etoreom Mesinom da želi da se vrati u Milano, što je on isprva demantovao, ali se kasnije ispostavilo da je italijanski stručnjak bio u pravu.

Nejpir je sada konačno govorio za medije o njegovom povratku u "grad mode", a otkrio je i koji je bio prelomni trenutak za njega u Beogradu.

- Nikada nisam osećao ništa negativno povodom Milana. To je prelep grad, Armani kao organizacija je super, sa sjajnim trenerom i saigračima koje dobro poznajem. Za mene je sjajno što sam bio u mogućnosti da ponovo radim u Olimpiji sa kojom sam već osvajao trofeje i ove sezone takođe možemo ostvariti nešto veliko. Postojalo je mnogo spekulacija pre mog povratka, ali presudni momenat bio je meč protiv Real Madrida u Beogradu. Narednog dana, moj agent je završio dogovor sa Milanom. Bilo je lako za mene da se vratim natrag.

