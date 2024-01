ŠOKANTAN OTKAZ CRNOGORSKOG TRENERA! Prosuo 25 poena prednosti, pa ušao u SUKOB sa navijačima: Želeo OBRAČUN, a zaradio "ŠUT KARTU"

Crnogorski trener, Zvezdan Mitrović, dobio je otkaz u Galatasaraju posle svađe sa navijačima. Tim iz Istanbula doživeo je težak poraz od Dižona (93:96) i pored toga što je krajem treće četvrtine vodio sa 25 poena razlike (80:55).

Navijači su bili besni, njihova reakcija je bila burna, ali im je i Mitrović uzvratio, pa se na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi kako Crnogorac čak nekoga iz publike zove na obračun.

Yağız Sabuncuoğlu: "Galatasaray Ekmas, taraftara küfreden ve tribünlerle kavga eden Başantrenör Zvezdan Mitrović’in sözleşmesini tek taraflı feshetti." pic.twitter.com/II5ygyQmV7 — Euroleague Time (@euroleague_time) January 31, 2024

Zbog toga, Zvezdan Mitrović je zaradio otkaz, i pored toga što na konferenciji za medije nije znao da će se tako nešto desiti.

- Ne vidim razlog za ostavku. Ne znam zašto me to pitate. To mi je vrlo interesantno. Ovo je prvi put da čujem za ovakvo pitanje na konferenciji za novinare - rekao je Mitrović koji je potom otpušten.

Zvezdan Mitrović je na klupu Galatasaraja seo u maju 2023. godine, kada je zamenio Andreasa Pistiolisa.

