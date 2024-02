BOMBA! PARTIZAN DOBIJA "A" LICENCU EVROLIGE? Savić: Ispunili smo sve uslove!

Sportski direktor KK Partizan, Zoran Savić, veruje da crno-beli ispunjavaju sve kriterijume za višegodišnju A licencu Evrolige.

Svi se spremaju za važan sastanak koji je zakazan u aprilu nakon kojeg bi trebalo da li će neko od srpskih klubova postati član ovog takmičenja na duži period.

Sudeći prema rečima Savića, koji je o aktuelnoj situaciji govorio za litvanski portal "BasketNews", crno-beli ispunjavaju sve uslove za dobijanje A licence.

Pomenuti sajt je poručio da Partizan sprema jake argumente za svoju aplikaciju.

Savić veruje da se najveća snaga najtrofejnijeg srpskog kluba krije u navijačima.

"Za mene, najvažnije je to što stvaramo nove navijače. Kada sam igrao u Efesu, bilo je dosta mladih. A, kada sam se vratio u Istanbul prošle godine, bio sam iznenađen što je u hali bilo 14.000 ljudi. Igrao sam zamo 1999. godine i sećam se da sam video puno dece. Pitao sam ljude iz Efesa: Kako ste došli do publike od 14.000? Rekli su mi da su to isti ljudi, ista deca koja sada kupuju karte", uz osmeh je odgovorio Savić koji je rekao da na svaku utakmicu Partizana dođe između 600 i 800 mališana.

Partizan aktuelnu sezonu u Evroligi igra kao vlasnik vajld karte koju je zaradio osvajanjem ABA lige, a naredni period je pun nesigurnosti kada je reč o srpskim klubovima i nastupom u elitnom evropskom takmičenju.

Donatas Urbonas, novinar "BasketNews-a", ističe da će oba beogradska tima predstaviti jake argumente kako bi probali da ubede zvaničnike da zaslužuju dugoročnu licencu.

"Ne znamo ništa. Mislim da niko ne zna. Mislim da 13 vlasnika licence imaju puno pitanja na koje bi trebalo da odgovore i da onda o svemu odluče u aprilu. Mislim da nisu napravili odluku još uvek, jer zavisi od mnogo stvari. Ne znamo šta žele da uradimo. Znamo samo za Dubai, ali niko ne zna da li će njihov ulazak da se desi sledeće sezone, ili one tamo".

"Ispunjavamo sve uslove za A licencu. Imamo navijače, naša ekonomska situacija je mnogo, mnogo, mnogo bolja nego pre tri godine kada sam došao u martu 2021. Neverovatna je razlika, a dolazak Željka Obradovića je bio ključ. Ne zavisimo toliko od Vlade Srbije. Najvažnija stvar - pokušavamo da smanjimo doprinos države i da svake sezone sami zaradimo više novca".

Govorio je još malo finansijskoj situaciji.

"Radimo na prodaji dresova, povećali smo to za 100 puta u odnosu na period od pre tri godine. Mislim da možemo da zadržimo sličan budžet svake sezone. Doveli smo 600.000 ljudi u halu prošle sezone. Nemamo dugove, plaćamo plate i porez u isto vreme, a to se nije desilo u Partizanu u poslednjih 20 godina".

A, kakav odgovor očekuje od Evrolige na sve argumente koje će crno-beli izneti?

"Ne znamo... Ne znamo kakve tačno ideje imaju. Nismo pričali posebno o tome. Trenutno, problem je što klubovi imaju moć. Nije kao pre sedam godina, ili sa Đordijem Bartomeuom".

"Pokušavaju da donesu najbolje stvari svake godine, a moramo da razmišljamo o periodu od 10 godina. U aprilu, moraju da vide šta žele u budućnosti jer imaju klubove kao što su Partizan, London, Pariz i Dubai. Gde žele da se šire? Košarka je u Srbiji sport broj 1. Ne možemo da izgubimo ovaj region. Novac je svima bitan, ali da imaš novac i istoriju je takođe veoma važno. Mislim da svakog dana pokazujemo da zaslužujemo da ostanemo u Evroligi na duži period".

