REAL GOTOVO DA JE OBEZBEDIO PRVO MESTO! Partizan može SAMO na kraljevski klubu plej-ofu Evrolige

Prvi tim koji je obezbedio mesto u plej-ofu Evrolige je Real iz Madrida!

Kraljevski klub je pobedom nad Virtusom u Bolonji (89:74) pet kola pre kraja i teoretski obezbedio plasman u doigravanje.

Čini se da je izvesno će u četvrtfinale Evrolige sa prvog mesta jer ima tri pobede više od Barselone.

Doduše, Katalonci su bolji u međusobnom skoru i teoretski imaju šansu da ugroze prvo mesto branioca trofeja Evrolige, ali samo ako budu imali maksimalan učinak, a Real doživi tri poraza u poslednjih pet kola.

Ukoliko sačuva prvo mesto, Real će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika plej-ina C (pobednik meča između boljeg iz duela 9. i 10. na tabeli protiv poraženog iz duela 7. i 8.). Dakle, u slučaju koji priželjuju navijači Partizan to bi mogao da bude srpski klub. Nije realno očekivati da crno-beli dođu do 8. pozicije i time potencijalno "izbegnu" Real.

Pobednik plej-in meča između 7. i 8. na tabeli će na drugoplasirani klub sa tabele - to je za sada Barselona.

Kurir sport

Bonus video:

