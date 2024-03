SRBIN NAPREDUJE IZ DANA U DAN! Nikola Jović: Trener želi da budem ODLIČAN, postajem zaista dobar defanzivac!

Reprezentativac Srbije Nikola Jović otvoreno je govorio o svojoj igri i ulozi koju ima u ekipi Majamija.

U razgovoru za "Five Reasons Sports" Jović je rekao da je zahvalan treneru Eriku Spolstri na poverenju koje mu je ukazao ove sezone.

Mladi as istakao je da je dosta napredovao u Majamiju.

"On želi da budem odličan, cenim to. Postajem zaista dobar defanzivac u situacijama jedan na jedan, na tome ću nastaviti da radim. To je nešto što možete videti u poslednje vreme. Uvek možete biti bolji, a ja se nadam da ću biti sve bolji", rekao je Jović.

Podsetimo, prethodne večeri Jović je u pobedi svog tima nad Klivlendom postigao osam poena i zabeležio jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu.

Kurir sport/J.M.

