AKO TEODOSIĆ SA 37 GODINA TREBA TAKO DA IGRA, TO JE SRAMOTA! Bivši reprezentativac Srbije ZAGRMEO: Neko u Zvezdi nek se se zapita!

Proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Micov potpuno otvoreno, bez uvijanja, analizirao je igre Crvene zvezde u aktuelnoj sezoni.

Gostujući u emiciji "U obruču" na TV Arena sport Micov je naglasio da igra crveno-belih zavisi isključivo od jednog igrača - Miloša Teodosića.

"Baš su prevelike oscilacije, svih igrača. Na Balkanu kratko pamtimo ko si i šta si, a mnogo je loših komentara bilo za Teove igre početkom sezone, dok ga sada ga svi dižu u nebesa i svi jedva čekaju da uđe. Kako on izađe na teren, tako se prospe magija, krenu da igraju lepršavije. A ljudi, ako on sa 37 godina treba da igra tako i toliko, onda je to sramota, onda neko u klubu treba da se zapita gde je problem", rekao je Micov.

foto: Starsport

Micov je istakao da je veliki problem Zvezde to što godinama ne može da napravi rezultat u Evroligi.

"Da li je trener napravio ekipu ili nije, problem Zvezde je da ne mogu godinama da naprave rezultat, a sve više i više je ulaganja i sve bolja i bolja imena. Trener odlazi, pa na kraju saznaš ko je pravio ekipu, a bitno je da se zna odgovornost, ciljevi... I Partizan je najavljivao Fajnal-for, daleko je od toga, Zvezda je najavljivala Top 8, daleko je od toga i sada je i zvanično daleko od toga. Na kraju valjda neko snosi odgovornost, da vidimo šta se desilo, nije uvek trener kriv, ali jeste na kraju prvi koji najviše strada, retko koji trener hvata kontinuitet od nekoliko godina", smatra bivši košarkaš.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Osvrnuo se i na Zvezdin najveći promašaj - Šabaza Nejpira.

"Možda i nije hteo (da igra)... Gledao sam na terenu par utakmica, imao sam dosta takvih igrača, gde ti sve zgleda dosta polako, sporo, sa žvakom u ustima... Ludeo sam od takvih igrača. Imao je takvo ponašanje. Bio sam kod Duška Ivanovića u Baskoniji, kada je bilo još gore, manje utakmica a više treninga, on to stvarno ne trpi. Čitamo po novinama šta se dešava, ali verovatno nisu mogli da kliknu".

Micov je 2022. godine okončao svoju izuzetno bogatu košarkašku karijeru tokom koje je igrao za OKK Beograd, Lavove, Budućnost, Partizan, Kaha Laboral, Panionios, Kantu, CSKA iz Moskve, Galatasaraj, Olimpiju iz Milana i na kraju se oprostio od košarke u dresu Podgoričana. Imao je 246 nastupa u Evroligi i prosečno je beležio 9,7 poena po meču.

Sa reprezentacijom Jugoslavije do 16 godina osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu u Rigi 2001. godine, a mladom reprezentacijom SCG uzeo je bronzu na EP u Čehovu.

Micov je prvi put zaigrao za seniorsku reprezentaciju Srbije tokom pripremnog perioda za Svetsko prvenstvo 2014. Ipak, šest dana pre početka prvenstva, na prijateljskoj utakmici sa Novim Zelandom, došao je u sukob sa selektorom Sašom Đorđevićem, nakon čega je odstranjen iz nacionalnog tima.

Kurir sport/J.M./Mondo

