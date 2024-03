ŽELJKO OBRADOVIĆ O ZEKU LEDEJU: Nisam ga video! Obavešten je da je u utorak TREBALO DA DOĐE NA TRENING

Zek Ledej se nije još pojavio na treninzima crno-belih nakon odlaska u Ameriku gde je boravio zbog smrti oca.

Iako je Željko Obradović posle meča protiv Derbija rekao ljudi iz kluba su pričali, očekujemo ga pred Olimpijakos da se pojavi", to se još nije dogodilo...

- Svi su zdravi. Zek nije na treningu, nisam ga ni ja video - kratko je prokomentarisao Obradović na konstataciju novinara da ne vide Ledeja na treningu i dodaje:

- Situacija je takva da je on obavešten da je u utorak ujutru trebalo da dođe na trening. To je bio prvi trening posle Podgorice, ali nije došao. Mislim da je imao nekih problema sa letovima, ali pravo da vam kažem to je posao ljudi iz kluba, ne moj. Ja se bavim ovim ovde (prim. aut. treningom i radom na terenu).

