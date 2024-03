"NITI JE SKOČAN, NITI JE BRZ, ALI NJEGOVA GLAVA..." Čuveni Hrvat je OČARAN Jokićem - sipao je hvalospeve na račun Srbina!

Proslavljeni košarkaš Toni Kukoč govorio je o srpskom centru Nikoli Jokiću.

Bez ikakve dileme, Kukoč je jedan od najboljih košarkaša sa ovih prostora, a tokom bogate karijere osvojio je čak tri NBA prstena i tri evroligaške titule, dok je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je šest zlatnih medalja, uz po jednu bronzu i srebro.

"Današnji igrači koji dolaze iz Evrope su jako cenjeni i svaka ekipa koja ide u plej-of, želi da ima jedno ili dvoje evropskih igrača. Evropski igrači imaju mogućnost igranja više pozicija, lakše povezuju ekipe. Jokić… on može da igra bilo šta. Kada ga pogledaš, niti je skočan, niti brz, ali njegoav glava, inteligencija, dve sekunde pre svih. On čita tu košarku, neću reći da se igra, jer se u NBA ne možeš igrati, fizički je zahtevno, ali vidiš da on tu utakmicu čita. Poslaže tu čitavu ekipu. Zbog svoje visine igra peticu, ali je plejmejker te ekipe", rekao je Kukoč.

Podsetimo, Kukoć je sinoć u "Štark Areni" gledao evroligašku utakmicu između Partizana i Olimpijakosa.

