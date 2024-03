NA VIMBLDONU JE TUKAO SUDIJU - OD ARKANA TRAŽIO PARE: Takav talenat u Jugoslaviji nije viđen, a evo gde je danas

Verovatno nikada niste čuli za njega, ali kada pročitate ovu priču sigurno ćete ga zamaptiti.

Vuk Jovanović, sin poznatog novinara Dragana Jovanovića bio je najveći srpski teniski talentat, ali na veliku žalost njegovog oca nije uspeo da se proslavi u belom sportu. Priča se da takav talenat nije viđen na ovim prostorima, a gostujući kod Milomira Marića u "Golom životu"G, njegov otac, Dragan je otkrio neke veoma zanimljive detalje iz karijere njegovog sina.

Vuk je u jednom trenutku bio prvi sedmi teniser na juniorskoj listi i imao je sve predispozicije da postane veliki igrač.

Na pitanje zašto nije postao otac svetskog šampiona u tenisu, Dragan ovako odgovara.

- On je bio u jednom trenutku 7. junior na svetu, ali je prgav kao južnjak i na svoje pretke mene, dedu, pradedu, nije baš mogao da trpi nepravde - rekao Jovanović.

A jedna od njih desila se na Vimbldonu kada su Vuk i njegov otac Dragan pretukli sudije, ali i policajce, čuvene bobije.

- On je gađao sudiju reketom dole, a onda su ušla dva bobija (londonski policjaci), a ja sam već bio izbačen sa terena. Ali, srećom bile su ograde od oko tri metra. Uspeo sam da preskočim ogradu, ne znam ni sam kako. Rekao sam bobijima da se sklone od njega, jer Vuk nije kriminalac.

Jovanović ističe da je sve žrtvovao zbog sinovljevog tenisa.

- Imao sam 7,do 8 maraka platu u NIN-u u to vreme, a meni je trebalo 2.000-3.000 maraka mesečno. Zato sam radio kao šanker u restoranu "Plavi Jahač" i svi su mislili izdržaću dva meseca, a ostao sam tamo tri godine. Sve to igranje tenisa me je, u ono vreme, koštalo 300.000 maraka, što je tada bila velika para. Ali, ne žalim. Vuk je posle u Švajcarsku ušao na velika vrata, kao trener Martine Higins.

Jovanović pominje da je u vreme krize devedestih tražio i od Arkana pare za sina.

- Dođe to neko vreme, moj Vuk igra tenis, dolazi Giška jedan dan na Partizan i kaže "Gospodine Jovanoviću, jedan gospodin želi da uloži novac u vašeg sina". Dođe taj gospodin i kažu mi to je Arkan. Ja to elegantno odložim za drugu priliku. Arkan je još dva puta pokušao da uloži novac, ali je inteligentan i shvatio je da ga izbegavam. Ali, dođe maca na vratanca. Dođe i ta 1991. plate 7 maraka, a Arkan je u "Čumićevom sokačetu" imao menjačnicu. Ispalili me Jezda, Dafina, premijer Božović, ne znam ni sam gde se sve nisam ponižavao zbog sina. Ostao mi samo Arkan. Kad sam došao on mi kaže "Šta si sad došao, kako da ti dam lovu, kad si protiv Miloševića"? Ja kažem, "Arkane, hvala ti, ako ti ne smeš da mi daš, skratio si mi muke". Odem sutra i prodam stan da bi našao pare - ispričao je Jovanović.

Kako je rekao Dragan, njegov sin je sreću pronašao u Nemačkoj gde uspešno radi kao teniski trener.

