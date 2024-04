"NADLJUDSKA BORBA PREDSEDNIKA VUČIĆA U NJUJORKU" Brnabić: To je borba za nacionalni interes i pravdu! Opoziciji se nigde ne žuri

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku vodio nadljudsku borbu protiv rezolucije o Srebrenici.

- Svi lokalni izbori su raspisani za drugi jun u skladu sa zahtevima opozicije, izašli smo u susret. Predsednik Vučić je insistirao da pokušamo da smanjimo tenzije u društvu, da pokažemo fleksibilnost, tolerantnost, da se postigne unutrašnja stabilnost zato što su, ne samo da su teški dani pred Srbijom, teški dani su sada, mi se sada borimo. Predsednik Vučić je čivate protekle nedelje u Nujorku vodio nadljudsku borbu za pravdu, borbu protiv rezolucije o Srebrenici kako bi sačuvali i mir i stabilnost na Balkanu, borba za naše nacionalne interese, pravdu..., rekla je Ana Brnabić u jutarnjem programu na TV Prva.

- Kada se borite za nacionalne interese, i protiv članstva tzv. Kosova u SE, potrebna je unutrašnja stabilnost i zato je odgovornost pobedila i zato na kraju svi ti izbori 2. juna u skladu sa zahtevima opozicije. Imam konstantne sastanke sa opozicijom, neki žele da učestvuju, neki ne i to pokazuje njihovu odgovornost. Pričaju kako im je važno, a onda se ne pojavljuju. Predstavnici poslaničkih grupa koje čine vlast neizostavno dolaze, a opozicija kako ko. Nekad se pojave, nekad ne.

foto: Pritnscreen

- Deluje samo da se nama žuri, da učestvujemo u razgovorima, da pokažemo da smo ozbiljni i odgovorni, a da se njima nigde ne žuri. To je još jedan pokazatelj da svi znaju, da nije bilo mahinacija, laži i prevara na izborima u decembru. Nastaviću da razgovaram, da sazivam sastanke, da gradimo atmosferu dijaloga. Samo da ljudi razumeju da su oni nezainteresovani za birački spisak, umesto da odmah dobiju uvid, oni kažu da se menja zakon, da se biraju stručnjaci... Ustvari uopšte nisu zainteresovani.

Gde da glasaju ljudi koji menjaju prebivališta

Govoreći o predlogu zakona da na izborima ne mogu glasati ljudi koji su promeni li prebivalište u proteklioh 12 meseci na novoj adresi, ona je rekla da je tražila konkretan predlog kako bi se to moglo sprovesti.

- Neka mi opoziija da predlog, da vidim kako bi to izgledalo. 12 mesici ali otkad? Od zaključenja biračkog spiska? Onda to nije 12 meseci. To ne bi bilo fer, ali ajde da vidimo u skladu sa kulturom dijaloga, da vidimo šta predlažu pa ćemo da razgovaramo dalje. Mislim da je ključni utisak nama se žuri i želimo da pokažemo da želimo dijalog i da smanjimo tenzije, a njima se ne žuri nigde.

"Opozicija gura tri lažne teze"

- Ne postoji bojkot, drugi je da su razjedinjena i oslabljena opozicija, ujedinjeniji su nego ikada. I treće je da su to neki novi ljudi, nema tu novih ljudi. Ta lica su i neobrazovanija i manje pametna od onih koje smo gledali do sada, sa tim oni ulaze u kampanju. Vidite da se Vučić ne bavi kampanjom jer se bavi odbranom naših nacionalnih interesa, pravde i istine. I u Njujorku, borba i dalje traje i svakodnevna je protiv članstva tzv. Kosova u SE. Ne bavi se kampanjom i za nas je to ogroman problem. Znam da želi da se bavi time ali je potpuno jasno rekao Srbija na prvom mestu, politička kampanja za izbore na drugom, Srbija uvek na prvom mestu. Baviće se time od 16. maja kada ta pitanja budu na jedan ili drugi način rešena. Mi svi nemamo previše vremena da se bavimo kampanjom.

- Ono što je užasno i evo pitam opoziciju treći put da li se neko odbranio od reči Vladete Jankovića, evo citiraću ga: "ako pogledte objektivno i odbacite predrasude, situacija uopšte nije loša. Ono što čeka Vučića u prvoj polivini maja, do sredine maja, to su vrlo teški udarci. Dočekaće ga Srebrenica, dočekaće ga Kosovo u Savetu Evrope, dočekaće ga 3. maj i ta strašna godišnjica". To je prilika. Maj će doneti nove obrte koji su vrlo povoljni za opoziciju. To vam je kao odraz u ogledalu. Ono što Aleksandar Vučić vidi kao najveću pretnju za Srbiju, naše nacionalne interese, za srpski narod generacijama nakon nas, kao najveću pretnju i upravo zato se bavi kampanjom, upravo te stvari oni vide kao svoju najveću priliku. I jedve čekaju i nerviraju se zašto 2. maja nije na drugom redu Generalne skupštine UN ta srebrenička rezolucija, zašto se i dalje razgovara o tome da li će Kosovo da bude član Saveta Evrope ili neće. Dakle oni to vide kao svoje najveće prilike i na tom talasu oni grade svoju kampanju. Eto vam gde je Miloš Jovanović, Brajan Brković i svi oni zajedno. Ono gde se mi borimo da bismo zaštitili nacionalne interese, oni to vide kao svoju najveću priliku.

foto: Printscreen

- To je beskrajno tužno, ali vam je tako. I na kraju krajeva mi sa tim moramo da se pomirimo.

- Vučić se ubi od telefoniranja, kada se vratio juče razgovarao je sa odrađenim predsednicima država širom sveta, pa razgovori oko sprečavanja tzv. Kosova u SE, i onda oni to potpišu. Nadam se da će se predsednik Vučić baviti izborima od 16. maja.

O Srebrenici

- Verujem da će doći red na glasanje, ovo što je Aleksandar Vučić uspeo je neverovatna pobeda, najviše je uradio u ovih pet dana boravka u Njujorku. Da se čujete sa skoro svim državnicim sveta, što vam je, u UN pravo glasa ima 190 država sveta, to je napor koji niko ne može da zamisli. Uspeo je do te mere da ih prodrma da više nisu sigurni kako će proći na tom glasanju. To je nezamisliva pobeda Srbije i da oni to odlože. Oni to nastavljaju da guraju i to više nema veze sa diplomatijom. To su pretnje, ako ne glasaš uradićemo to, to, to.

- Opozicija ne samo da ima svo vreme ovog sveta da se bavi kampanjom. Kada neko kaže godinu dana nakon majskih tragedija, monsturoznih zločina, najžalosnijeg dana, da vam je to politička prilika, onda vidite što ti izbori u decembru. Ovo su najozbiljniji izbori do sada, izbori u kojima sve što se dešava u Srbiji gledaju kao priliku, imaju vremena za kampanju. Dok se predsednik Vučić bavi nacionalnim pitanjima oni guraju kampanju u kojoj je ideja da krene da se kruni vlast u Srbiji.