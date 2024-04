"BRATE TO NIJE NORMALNO" Srbin došao iz Australije i sve razbesneo zbog bizarnosti koju radi sa sestrom! "I ORTACI SE NALJUTILI"

Srbina koji sa porodicom živi u Australiji, jednoglasno su iskritikovali zemljaci na internetu kad je izneo ne tako uobičajenu stvar koju praktikuje sa rođenom sestrom.

Naime, neimenovani Srbin se na društvenoj mreži Redit, pitao "šta je sa ljudima", objašnjavajući da je ostao šokiran reakcijom drugara koji nisu verovali svojim očima kada su videli da se sa rođenom sestrom ljubi u usta. Međutim, iako je očekivao podršku Srba na internetu, nju ni u kom slučaju nije dobio.

"Pre neki dan sam došao u Srbiju iz Brizbejna, gde živim, i otišao na piće sa prijateljima. Klasika sve super pričamo, pijemo i onda me zove sestra da kaže da će doći za 10 minuta da mi donese neke papire, nebitno. Ulazi u kafić, ja ustajem isto da ne dolazi skroz do stola, pozdravljamo se i poljubimo u usta na blic. Vraćam se za sto, ortaci u neverici. Krenuli da me nap**avaju, a pojedini čak i da se ljute. Posle smo se pola sata raspravljali šta fali da se poljubiš sa članom porodice na blic. Znači nisam ožvalio sestru nego poljubio na blic.

"Ovo praktikujemo od malena"

Moram da napomenem da ovo nismo krenuli ona i ja da praktikujemo nego su nas od malena ćale i keva ljubili u usta i opstalo je tako i kad smo porasli i svi se međusobno tako pozdravljamo. Obzirom da su ortaci krenuli da povezuju taj pozdrav sa takozvanim zapadnim vrednostima moram da napomenem da nisam rođen tamo već u Srbiji i da sam ovde proveo 10 godina od rođenja.

Da li su u Srbiji ljudi generalno protiv ovoga i da li vam smeta ako neko to radi? Kapiram da neko to povezuje sa incestom i ne voli da praktikuje pozdrav na takav način, ali mi ne ide u glavu da kreneš da se svađaš zato što to neko drugi radi. U Australiji mi niko ništa nije prebacio vezano za ovo", začuđeno je pitao on, prepričavajući situaciju koja se navodno desila a koju je opisao kao "zatucanost ljudi".

"Brate nije to baš normalno" Iako su mnogi Srbi mislili da se radi o "nije se desilo" priči, cela njegova priča bila je i više nego jeziva za većinu, zbog čega su skoro svi u komentarima stali na stranu društva. "Je l' i brata ljubiš u usta ili samo sestru?", "99% posto ljudi po celom svetu osuđuje nešto sto ne smatra normalnim, a ovo nije normalno", "To što ovde nije normalno ne znači da smo zatucani. Poljubac u usta je dosta intimniji od obraza. Ljubljenje u usta između brata i sestre mislim da nije uobičajeno nigde", "Čekaj, sve se vrti oko sestre, ljubiš li i kevu tako, ćaleta?, "Zamisli blejiš u klubu, ulazi neka top ribetina, staje za sto pored i prvo se poljubi na blic sa likom (bratom) a onda pored ljubi i sa dečkom. Bez problema bih prišao i stao u red", "Fujčina", "To fore sa zapada donosiš ovde a?", "Brate nije to baš normalno" bili su samo neki od komentara.

