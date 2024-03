"IGRALI SU NAJRUŽNIJU KOŠARKU" Legendarni reprezentativac ZAGRMEO i žestoko udario po crno-belima: Morali su da se "POBIJU"

Košarkaši Partizana poraženi su u Areni od Olimpijakosa 69:74 čime su sebi dodatno zakomplikovali i ovako tešku situaciju. Crno-beli su bili bolji tri četvrtine, ali su potpuno stali u poslednjoj čime su Grcima dali priliku da dođu do trijumfa. U analizi utakmice pozvali smo bivšeg igrača "parnog valjka" Gorana Grbovića da nam sa stručne strane objasni šta se zapravo desilo sa igrom Partizana u poslednjoj četvrtini.

- Kao i mnogo puta ovo sezone, otprilike osam utakmica, desio se "black-out", jedno pomračenje igre i to ne cela četvrtina već tri minuta. To nije prvi put, izgubljene lopte kad najmanje trebaju. Olimpijakos nije imao rešenje, igrali smo odličnu odbranu, imali smo mnogo skokova u napadu, što inače nije odlika Partizana. Potpuno jedna konstanta od igre, bez nekih većih padova, na krilima publike koja ih je nosila i onda... To je jedan pad koncentarcije koji je neverovatan, igrali smo najružniju moguću košarku u tim trenucima, po paroli "spašavaj što se spasti može" - počinje priču za Kurir bivši jugoslovenski reprezentativac i dodaje:

- To nikad nije do trenera nego do igrača. Igrači ne mogu da shvate da su bili bolji od njih na svoj kvalitet. Mnogo lakih poena su im dozvolili, mi smo imali tri, četiri izgubljene lopte za tri minuta. Da su samo nastavili da igraju kao tri četvrtine, pobeda se ne bi dovela u pitanje. Ništa Željko njima na tajm-autu nije mogao novo da kaže, oni sve znaju. Tako da je to samo do njih - rekao je nekadašnji igrač Granade.

Taj trenutak "pomračenja" je nešto što verovatno zanima sve navijače crno-belih, šta se desilo u glavama igrača pa su počeli da igraju na potpuno drugi način nego do tad. Osvajač srebrne medalje sa juniorskom reprezentacijom na Svetskom prvenstvu 1980. smatra se na ovakvim utakmicama mora dati sve od sebe.

- Ovakvi mečevi se moraju igrati 200%, ako igrate tako i izgubite niko vam ništa neće reći. Videli ste protiv Reala, igrači su dali sve od sebe jednostavno je protivnik bolji i tu nema šta da se zameri igračima. Tu ima i do stranaca, jer koliko god se oni uklapali u to, domaći igrači su ti koji moraju da povuku, da daju više od svih. Ne može se od stranaca tražiti da više razumeju klub od domaćih. Ako je 14 razlike, tu mora da se napravi neki nameran faul, na granici incidenta, da se "pobijemo", ali ne bukvalno nego košarkaški. Da se igra agresivno, neću da dozvolim da me bilo ko okrene kod mene kući. Videli ste prošle godine potez Ljulja, neće niko da dozvoli da ih neko tako lako pobedi u Madridu. Nismo mi izgubili ovih osam utakmica na isti način, mi smo sami sebe pobedili - jasan je iskusni stručnjak.

