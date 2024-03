"ZVIŽDE SVOM IGRAČU, A APLAUDIRAJU RAĐI I KUKOČU" Bivši as Partizana u ŠOKU: To je DEGUTANTNO, zamislite da se desi u Hrvatskoj!

Košarkaši Partizana nisu uspeli da savladaju Olimpijakos u jednoj od najvažnijih utakmica ove sezona kada je u pitanju Evropa (69:74). Crno-beli su sami sebe savladali iako su imali 13 poena prednosti na početku poslednje četvrtine.

U analizi meča pozvali smo bivšeg jugoslovenskog reprezentativca Gorana Grbovića da nam ukaže na razloge poraza, ali je njemu veoma zasmetala jedna stvar van terena. Bivši igrač Partizana Nikola Milutinov izviždan je od strane "grobara", dok je hrvatski tandem Kukoč-Rađa dobio aplauze.

- Ja razumem da Kukoč i Rađa kao legende hrvatske košarke budu pozdravjeni aplauzima, jer su stvarno košarkaške "planine", ali ne razumem da se zviždi svom igraču. Zamislite situaciju da u Hrvatskoj aplaudiraju Srbima, a da zvižde svojima, to se nikad neće desiti. To je degutantno, to mi je zasmetalo strašno - zaključio je popularni "Grba".

