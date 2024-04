OVO JE NEŠTO O ČEMU NISMO NI RAZMIŠLJALI! Trener Efesa BLISTA posle demoliranja Zvezde: Rekao sam momcima u svlačionici...

Košarkaši Efesa demolirali su Crvenu zvezdu rezultatom 100:55 u poslednjem kolu regularnog dela Evrolige i plasirali se u plej-in, a trener turskog tima, Tomislav Mijatović, nije krio zadovoljstvo.

- Verujte mi, ovo je nešto o čemu nismo razmišljali, nije nam bilo na umu. Nismo hteli da razmišljamo o razlici. Nismo razmišljali o tome i lično ne volim to, želimo da igramo našu igru, ne da bi nešto pokazali, nego da bi igrali našu igru. Ako pobedimo utakmicu sa jedan ili 50 poena razlike nije važno. Ako svaku utakmicu pobedimo sa jedan poen razlike bićemo srećni ljudi na kraju sezone. To nam ne znači ništa, samo želimo da pobedimo - rekao je trener Efesa Tomislav Mijatović, pa dodao:

- Bili smo u ovoj poziciji kada smo pričali o našim šansama. Trudimo se da budemo ponizni, ali imamo igrače koji imaju kvalitet i bore se stalno, ne samo da se sebi dokažu nego i da dođemo do velikih rezultata. Korak po korak smo uspeli, veoma sam ponosan na njih. Sjajan posao do prvog od ciljeva da dođemo do plej-ina. Sada do drugog cilja moramo ostati ponizni i raditi jako, a to je da pobedimo prvi meč u plej-inu. Ali pre toga moramo uživati u ovom uspehu, želim da čestitam svima celim srcem. Ovo je neverovatno, ovo je način kako se predstavljaju klub, grad i Turska. Nastavićemo da se borimo na ovaj način protiv svakoga. Hvala svima i želim izuzetnu zahvalnost iskazati momcima koji su odradili sjajan posao.

Zatim se osvrnuo i na podršku koju su on i igrači dobijali u prethodnom periodu.

- Rekao sam momcima u svlačionici, onima koji nisu prestali da veruju, podrška koju dobijamo od predsednika i ostalih se zaista osetila svaki put. Izgubili smo utakmice na loš način ranije, ali nikad nisu prestali da veruju u nas. Prema tome, ono što oni čine za nas, čini nam posao daleko lakšim. Možemo da se fokusiramo samo na ono na terenu i u svlačionici. Čak i tokom praznika skoro puna arena, to je nešto što znači Efes gradu i ljudima. To znači da mi imamo mnogo veći osećaj njihove ljubavi, poverenja i moramo im vratiti pobedom - zaključio je Mijatović.

