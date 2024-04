GLAVNI ADUT ZA SPECIJALNU POZIVNICU - NAVIJAČI! Ako se večiti ponovo nađu u Evroligi za to mogu da zahvale Grobarima i Delijama

Partizan i Crvena zvezda uprkos očajnoj sezoni u Evroligi biće učesnici elitnog takmičenja i naredne sezone! Ovo tvrdi Aris Barkas, dobro upućeni urednik popularnog košarkaškog portala Jurohups.

Barkas, koji je prilično dobro obavešten kada je u pitanju evropska košarka, napisao je tvit koji je zapalio sportsku javnost u Srbiji.

I pored toga što nisu obezbedili plej-of ili plej-in, Partizan i Crvena zvezda su glavni kandidati za specijalnu pozivnicu Evrolige za narednu sezonu. Tačnije, bilo bi veliko iznenađenje da se tako nešto ne desi - istakao je Barkas.

Iako su imali ogromne budžete za ove prostore, najveće u istoriji, večiti rivali završili su "ispod crte" čak i za plej-in, a posebno je razočarala Crvena zvezda, kojoj u leđa gledaju samo Asvel i Alba.

Crveno-beli su poslali očajnu i sramotnu sliku i u četvrtak uveče porazom u Istanbulu od Efesa. Kao da su hteli da kažu - nismo mi za Evroligu. Na sreću, posebno Crvene zvezde, Evroliga ovoga puta ne gleda mnogo sportske kriterijume, već kompletnu sliku. A u njoj su najlepše boje zapravo na tribinama.

Ukoliko zaista postoji želja da oba srpska kluba ostanu u Evroligi, Partizan i Crvena zvezda najviše mogu da zahvale navijačima, koji su pravi šampioni Evrope. Crno-beli je najgledaniji tim Evrolige, a odmah do njih su crveno-beli, koji su ostvarili najveći skok u odnosu na prošlu sezonu. Takođe je objavljen podatak da je Partizan najgledaniji putem malih ekrana, a mečeve Obradovićeve ekipe posmatralo je skoro 350 miliona ljubitelja košarke.

Evroliga se najviše hvali atmosferom iz Štark arene, što je fenomenalno za marketing takmičenja. Trenutno je sigurno da će jedan klub s Jadrana u Evroligu, to će biti šampion ABA lige, ali će i taj tim dobiti specijalnu pozivnicu, jer liga i dalje nema garantovanu prohodnost.

Zasad sigurnih 14 mesta Sigurno učešće u Evroligi naredne jeseni imaju nosioci A licence - Real, Barselona, Baskonija, Olimpijakos, Panatinaikos, Makabi, Efes, Fenerbahče, Armani, Žalgiris, Bajern, plus Asvel, zatim Monako, koji je to učinio plasmanom u plej-of. Osvajaču Evrokupa ide jedno mesto. Alba je bila blizu odluke da se vrati u Evrokup, ali je isplivala vest da ima papir potpisan od nekadašnjeg prvog čoveka takmičenja Đordija Bertomeua, kojim se garantuje učešće i sledeće godine. To znači da beogradski večiti, Virtus i Valensija još ne znaju ništa konkretno.