SRPSKI MMA BORAC POTROŠIO JE 20.000 EVRA ZA PRIPREME PRED VAŽAN MEČ: Aleksandar Rakić uložio silan novac za meč protiv Prohaske!

Aleksandar Rakić i Jirži Prohaska radiće meč u UFC, u noći između subote i nedelje, u poluteškoj kategoriji.

Najbolji srpski MMA borac Aleksandar Rakić ulazi u ring posle skoro dvogodišnje pauze, kada je u meču protiv Poljaka Jana Blahoviča pokidao prednje ukrštene ligamente kolena. Aleksandar Rakić otkrio je nedavno koliko je novca potrošio za kamp u kojem se pripremao za borbu protiv Jiržija Prohaske. Srbin je u svom rodnom gradu Beču organizovao respektabilni kamp.

- Potrebno je svim sparing partnerima osigurati hranu i smeštaj. Samo me to košta 20.000 evra, bez plate trenerima. Samo jednog sparing partnera ozbiljnije sam plaćao, ali ne bih da ga imenujem - rekao je Rakić u svom videu, koji se može videti na Jutjubu, a čiji naslov glasi "Ovaj tim me je koštao 20.000 evra".

Tokom višemesečnih priprema za meč u Las Vegasu protiv Jiržija Prohaske, Aleksandar Rakić je na svom Jutjub kanalu obaveštavao sve svoje fanove širom sveta, kako teku treninzi. Vrhunski sparing partneri, znoj, mukotrpan rad..

Aleksandar Rakić koji nosi nadimak u MMA sportu "The Rocket" ima više različitih trenera koji ga teraju da radi do maksimuma. Za bokserske tehnike zadužen je Jurij Viorel Arsenjuk, za kondiciju Rihard Štaudner, dok rvačke tehnike radi u "Babak Wrestling" klubu. Džiju-džicu uči od majstora s crnim pojasem Roberta Pastuha. Rakićeva baza je bečki sportski centar "Gym 23" kojeg vodi Nebil Sabai.

Od poznatijih sparing partnera Aleksandar rakić je tokom višemesečnih priprema na raspolaganju imao Jakoba Nedoha i povremeno Roberta Soldića. Takođe od pomoći su mu bili Poljak Mihal Orkovski, Srbin Jovan Leka i austrijski Hrvat Jure Jurić.

