ALBA OČEKUJE "A" LICENCU: Sportski direktor kluba iz berlina se nada da će i naredne sezone igrati Evroligu

Sportski direktor Albe Himar Ojeda i dalje se nada da bi Alba trebalo da dobije A licencu za učešće u Evroligi.

"Uradili smo sve što je do nas i očekujemo A licencu ovog leta. Samo je pitanje vremena kada će to biti rešeno. Uradili smo sve što se od nas zahtevalo i sada je na Evroligi da to odluči. Uvereni smo da ćemo dobiti A licencu. Ako je ne dobijemo, to će biti zaista veliko iznenađenje", smatra Ojeda.

Alba je od sezone 2019/20 stalni član Evorlige.

Za A licencu se bore i dva srpska kluba Partizan i Crvena zvezda, koji imaju bolje rezultate od ekipe iz Berlina.

(Kurir sport)