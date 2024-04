ŠMEKERSKI POTEZ - SRBIN PRIREDIO ŠOU ZA PAMĆENJE Namerno promašio oba bacanja i oduševio protivničke navijače! PILETINA OD BOBIJA!

Šmekerskim gestom srpski centar Boban Marjanović raspametio je navijače Los Anđeles Klipersa.

Retko je dobijao šansu ove sezone u dresu Hjustona, upisao je tek 13 nastupa, pa je u poslednjem kolu dobio šansu i priredio pravi šou.

U pobedi na gostovanju Los Anđeles Klipersa (116:105) zabeležio je 13 poena i osam skokova, a svojim potezom u finišu meča uspeo je da oduševi i protivničke navijače.

Na četiri i po minuta do kraja, pri vođstvu Hjustona protiv L.A. Klipersa 105:97 izmamio aplauze svih u hali kada je završio na liniji za slobodna bacanja, gde je promašio oba "penala" i to namerno. I to obećavajući domaćim navijačima.

Naime, u dvorani L.A. Klipersa važi pravilo - kada protivnički košarkaš promaši oba slobodna bacanja, tada navijači dobijaju besplatnu piletinu. Marjanović je nakon prvog promašenog bacanja pogledao ka navijačima, pa obećao da će promašiti i drugo, nakon čega je hala "eksplodirala". Svi su bili oduševljeni.

Častio je navijače piletinom i pokazao zašto je jedan od najomiljenijih igrača u čitavoj ligi.

Boban Marjanović ove sezone prosečno beleži 2,5 poena i 1,8 skokova u dresu Hjustona. Prethodno je igrao za Dalas, Filadelfiju, L.A. Kliperse, Detroit i San Antonio.

Kurir sport/J.M./Mondo

