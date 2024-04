VASILIJE MICIĆ NEĆE NAZAD U EVROLIGU! Srpski plejmejker otkrio da je izgubio motiv - zbog ovoga mu je fokus isključivo na NBA ligu

Vasilije Micić je završio NBA sezonu pre plejofa, a onda je otkrio da planira da igra za Srbiju na Olimpijskim igrama u Francuskoj.

On je prošle godine propustio Svetsko prvenstvo u Manili zbog priprema za dolazak u NBA, a u ruki sezoni je igrao za dva kluba. U Oklahomi nije dobio pravu šansu, dok je u Šarlotu pokazao da mu je mesto u NBA. Sada čeka da vidi da li će ostati na istom mestu i naredne godine.

"Sigurno će doći do promena u narednih dva meseca. Nisam neko ko živi u oblacima, ali ću uraditi sve što je do mene. Sačekaću da vidim šta će se desiti. Mislim da će biti sjajno za mene ako ostanem ovde jer sam već napravio nekakvu vezu sa ljudima ovde. Ali sa ili bez njih sam shvatio da moraš mnogo da radiš da bi ostao u NBA. Svi su ovde sa razlogom, niko ovde ne igra slučajno", rekao je Micić.

On je nakon dve osvojene titule u Evroligi, dve titule MVP-a finala i jednog MVP trofeja u regularnom delu sezone došao u NBA i istile da mu je sada teško da se vidi ponovo u Evropi.Jednostavno, tu je već postigao sve.

"To me motiviše jer mislim da sam u Evropi dostigao takav nivo da mi je teško da se motivišem. Ima sjajnih igrača, ali mi je bilo teško da nađem dodatnu motivaciju kao što je imam sada kada igram protiv startnih ali i rezervnih plejmejkera. Ti momci su zaista talentovani, jaki igrači i zaista ću raditi na tome. Ako se vratim u ovaj tim nadam se da ću biti najbolja verzija sebe", dodao je on i onda objasnio razlike između košarke u Evropi i u NBA: "Fizička strana igre, konstantna fizikalnost, pogotovo kada igrate protiv timova koji moraju da vas pobede. Mi smo u prethodnih deset utakmica igrali sa timovima koji moraju da pobede i to smo osetili. Na nekim utakmicama nisam dobro igrao, ali mislim da sam se dobro spremio za svaku utakmicu. Morate ovde da se takmičite stalno jer nekada vodite 20 razlike i onda odjednom gubite sa dva razlike. To pokazuje koliko ima talenta u timovima, sa kim god da igrate nemate prostora da se odmarate."

Na kraju je istakao da je navikao da se bori za svoje mesto u timu i za svoj stil igre jer je i u Evropi trebalo da prođe mnogo vremena i da promeni nekoliko timova kako bi konačno mogao da zaigra na najvišem nivou.

"Imam 30 godina i imam svoj stil igre. Bilo mi je teško da se nametnem u Evropi jer je bilo trenera koji su baš pokušavali da mi promene način igre dok sam bio mlad, ali sam na kraju uspeo na terenu da ostanem tamo gde želim i da postanem sadašnja verzija sebe. Ja mislim da mogu svakom timu, čak i u NBA ligi, mnogo", završio je Micić.

