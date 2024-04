JOKIĆEV SAIGRAČ DOŽIVEO VELIKU NEPRIJATNOST! Denver srušio Lejkerse, a njega ispitivali o KRIMINALU!

Denver je moćno krenuo u odbranu NBA titule pošto su u prvom meču plej-ofa savladali Los Anđeles Lejkerse 114:103 uz sjajnu partiju Nikole Jokića. Odličan je bio i Majkl Porter Junior sa 19 poena i 8 skokova, a posle meča je krilni igrač Nagetsa odgovarao na pitanja vezana za kriminal!

Njegova dva brata Džontej i Kouben su se iz pogrešnih razloga našla u centru pažnje, jedan zbog ubistva, a drugi zbog ilegalnog klađenja. Ipak, Porter je sve to probao da zaboravi na terenu.

"Mislim da definitivno pokušavam da mislim o nekoliko ružnih stvari koje su se desile mojoj braći, ali ovde imam još 15-16 braće i moram zbog njih da budem na najvišem mogućem nivou. Svaki od njih mi je poslao poruku i rekao da mi čuvaju leđa i da mogu da se oslonim na njih za pomoć. Mnogo ljudi mi se javilo, porodica, prijatelji... To što su ovi momci shvatili zašto me nije bilo na treningu i što mi čuvaju leđa mi je jako bitno. Mislim da smo ljudi i ono što se dešava van terena prenosimo na teren. Mentalno sam jak, tokom cele karijere sam prošao mnogo toga i ovo je još jedna stvar kroz koju sam morao da prođem na terenu", rekao je on.

Prvo je Kouben Porter osuđen na osam godina zatvora pošto je pijan seo za volan i udario Keti Lajmon Rotman 22. januara 2023. godine. Zatim je nedavno Džontej Porter koji se konačno izborio za mesto u rotaciji Toronta kod Darka Rajakovića doživotno suspendovan i zabranjeno mu je da igra u NBA zbog nedozvoljenog klađenja. On se sam kladio na mečeve, odavao poverljive timske informacije, a na mečevima sa Sakramentom Los Anđeles Klipersima je zbog opklada na sebe igrao "pod ručnom".

