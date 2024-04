OSTOJA MIJAILOVIĆ PECNUO VEČITOG RIVALA: "MRŽNJA između Partizana i Crvene zvezde je POSEJANA PRE MOG MANDATA"!

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović gostovao je u podkastu "Večiti" na Sport klubu, a dotakao se mnogih tema.

Jedna od najinteresantnijih je odnos sa predsednikom Crvene zvezde Nebojšom Čovićem.

Mijailović je upitan da li je moguće da njih dvojica, po ugledu na npr. čelnike Reala i Barselone, zajedno gledaju utakmicu.

- Zavisi ko će biti predsednici Partizana i Zvezde u budućnosti. Ako ostanu isti kao i do sada – ne verujem. Vidim da se tamo najavljuju neke promene, a da li će ih biti kod nas, ne znam, možda, videćemo. Ako ostane kao do sada, sa njihovim predsednikom nikada ne bih seo da gledam košarku, jer smo odavno potrošili vreme da popravimo odnose, ali sa takvom osobom nema boljeg odnosa, neka on radi svoj posao, ja ću svoj. Od kada sam predsednik Partizana uvek sam gledao interese Partizana, nikada nisam radio u interesu drugih klubova da bih im se dopao. Uvek im se dopadaš kada si iza njih. Nemojte da zaboravite sezonu sa Trinkijerijem, nije jednostavno nositi barjak. Predsednici bi morali da sarađuju, jer odnos nije zdrav za srpsku košarku, ali… Nemam ništa lično protiv Nebojše i Zvezde, neću da najavljujem nikakve skandale u završnici ABA lige, neću da pričam u sudijama, uvek postoji uvertira i ja očekujem da krene za nekoliko dana sve isto kao što je bilo prethodnih sezona, i na kraju svi izađemo tako što smo isti, svi izađemo kao što smo se mi kao posvađali, a niko ne postavi pitanje ko je sve započeo - rekao je Mijailović u podkastu "Večiti".

foto: Starsport

Postavlja se pitanje gde je zapelo.

- Ne mogu da budem toliko vulgaran i kažem šta mislim. Zapelo je u tome da neko treba da bude čovek pre svega, nije bitno da li si prvi ili drugi, to nije važno. Moraš da budeš čovek, ne možeš da koristiš stvari koje nisu u skladu sa ljudskim moralom. Kada neka osoba pređe te granice, ona za mene ne postoji. Mi smo pre svega ljudi, imamo dostojanstvo i ugled. Nisam budala da me neko naziva narko dilerom, a ja ću da sedim sa njim i dam mu još jednu šansu. Ja drugu nisam video u životu. Sledi targetiranje Partizana, kluba i onda me vi pitate zašto ne sarađujem sa njim, pa ne mogu - kazao je Mijailović u razgovoru za "Sport Klub" i dodao:

- Ta mržnja je posejana pre mog dolaska. To mi se desilo kada sam došao, ja u tome nisam učestvovao. Odnos nije funkcionisao dok je Nikola Peković bio predsednik Partizana i u periodu praznog hoda kada Partizan nije imao predsednika. Ja sam najavio borbu za vrh, borbu za prvo mesto, Evroligu, a tada se stvaraju neprijatelji, koji imaju svoje metode i alate, koji mogu da budu ljudski i neljudski. Ja uvek želim da budem bolji od vas, bez obzira da li igramo padel, fudbal ili košarku, ali samo na terenu - zaključio je Ostoja Mijailović.

Kurir sport / Sport klub "Večiti"

