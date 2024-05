"KOJI STE VI RODITELJI, DEBILI, BRE!" Scena koja se ne zaboravlja! Majka košarkaša se obratila Muti Nikoliću sa ČUDNIM zahtevom!

Miroslav Muta Nikolić je jedna od najinteresantnijih ličnosti u svetu košarke i čovek čija sama pojava izaziva veliku pažnju.

Mnogo je anegdota sa sada već čuvenim trenerom koje se i dan danas prepričavaju u košarkaškim krugovima, a jednu od njih je otkrio i Filip Šepa, bivši Mutin igrač.

U podkastu "Jaomile" nekadašnji Mutin đak rekao je kako je trener reagovao kada je njegova majka tražila da njen sin igra manje.

- To je bilo juniorsko prvenstvo i ona je tu došla da gleda sa mojim ocem i tadašnjim mojim trenerom Sinišom Matićem koji me je najbolje poznavao. On je znao da ja u kontinuitetu od 10 dana osam utakmica po 40 minuta neću izdržati. Nije hteo da se meša u trenerski posao što je normalno s njegove strane i izleti se pred majkom " Neće Filip izdržati ovako bolje malo da ga odmori" - počeo je bivši igrač Crvene zvezde.

Njegova majka kad je to čula nije mogla da idrži i nakon utakmice je prišla Muti sa zahtevom da Filip njeno dete igra manje.

- Muto, Filip mnogo igra, ako može malo manje - zabrinuta je bila majka.

Naravno Muta je kao i uvek imao urnebesan odgovor.

- Koji ste vi roditelji bre, debili! Ovaj zove da igra više, ti zoveš da igra manje. Pa Vama niko ne može da udovolji bre - rekao je isksuni stručnjak.

Šepa je nakon toga imao zanimljiv zaključak.

- Mogu da zamislim šta mu je nakon toga bilo u glavi, verovatno mu nikad niko nije došao sa takvim zahtevom - rekao je Šepa.

