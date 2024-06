NIKADA NISAM TAKO NEŠTO DOŽIVEO NI VIDEO! Igrač Partizana otvoreno o PREKIDU finala i TUČI Nanelija i Lazarevića! Potpuno je ludo!

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su triplu krunu ove sezone, a poslednji trofej u nizu bio je onaj u Košarkaškoj ligi Srbije koja je završena za "zelenim stolom".

Posle haosa u drugom meču finalne serije protiv Partizana i pražnjenja tribina beogradske Arene, igrači Zvezde su se vratili na teren gde crno-belih nije bilo, pa je četa Janisa Sferopulosa osvojila titulu. Šta se sve dešavalo i zbog čega igrači Partizana nisu izašli da nastave meč ostaje pod velom misterije, a čitav slučaj prokomentarisao je i Džejlin Smit.

Košarkaš crno-belih se u razgovoru za Mozzart sport dotakao ove teme.

- Nikada nisam tako nešto doživeo, ni video. Znam da su navijači govorili to što su govorili, ali posle svega što se dogodilo niko nije znao hoće li se utakmica nastaviti ili ne... Baš nikada nisam doživeo ništa slično, pa ne znam ni kako da objasnim sve to što se desilo - počeo je priču Džejlin Smit za Mozzart sport, pa se osvrnuo i na to što je bio jedan od retkih igrača Partizana u Areni kada se Crvena zvezda vratila na teren:

- Bio sam zbunjen, iskreno. Izašao sam u civilu, kao što si video. Onda su mi prišli i rekli mi da ostanem, ali veći deo ekipe je već otišao svojim kućama. Tada sam pitao šta se dešava i objasnili su mi da se Zvezda vraća na teren, da se utakmica nastavlja. Ništa mi nije bilo jasno. Izašao sam na parket, video da su i sudije tu. Morao sam da se vratim u svlačionicu, ali tada sam shvatio da se niko neće vratiti da igra utakmicu. Posle toga sam i ja otišao, jer nisam znao šta mogu da učinim.

U dahu je Smit nastavio priču i otkrio šta se kasnije dešavalo.

- Kada sam otišao kući, čekao sam nekog da mi se javi, da mi kaže da se vratim nazad u Arenu da završimo utakmicu, da igramo ponoćnu košarku. I dalje ne shvatam šta je bila svrha svega što se dogodilo. Potpuno je ludo.

Džejlin Smit bio je akter i incidenta koji je šokirao Srbiju. Džejms Naneli i Stefan Lazarević su se potukli, a Smit je prvi uskočio da razdvaja.

- Džejms i ja smo se vraćali sa šuterskog treninga i Lazarević je izašao, prišao nam. Nije mu bilo pravo zbog onoga što je Džejms uradio u drugoj utakmici (zgrabio Stefana za vrat u duelu prim. aut). Čak i tri-četiri dana kasnije Stefan je očigledno bio pod uticajem tog događaja. Pričali su o tome, a onda je probao da ga uhvati za vrat na isti način, posle čega je Džejms instiktivno reagovao i udario ga. Verujem da bi svako u takvoj situaciji reagovao isto. Iz tog razloga smatram da se Džejms samo branio. Sve ostalo se videlo na video klipu. Na snimku se jedino ne vidi taj momenat kada Stefan kreće da hvata Džejmsa za vrat, posle čega je usledio udarac - dodao je on za Mozzart sport.

