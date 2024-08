KEVIN DURENT DIVLJAO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ZBOG POHVALE SRBIJI: Svađao se sa ljudima do 5 ujutru! Poludeo zbog OVE REČENICE

Ne znamo šta mu je ovo bilo potrebno?

Licemerni Kevin Durent pokazao je svoju drugu stranu. Mnogima je ovaj NBA as i te kako simpatičan, ali sada smo videli kako izgleda kada nije u elementu.

Naime, on se do ranih jutarnjih časova oglašavao na društvenom mreži "X", a najviše mu je zasmetao komentar o Srbiji na koji je bio spreman do odgovori u u pet ujturu.

"Srbija je upravo najtalentovaniji tim u istoriji planete pribila uz žicu, dok se igralo za medalju. Reprezentacija Sjedinjenih Država bila je favorit i davali su joj u startu 16 poena prednosti. Čitava zemlja bi trebalo da bude ponosna". - napisao je jedan član "X" zajednice.

Autor poruke je Amerikanac iz Denvera. A, onda je Kevin Durent rešio da mu odgovor i to aludirajući na to da je on Amerikanac.

"Odakle si ti?"

Where u from?? — Kevin Durant (@KDTrey5) August 9, 2024

E, sad... Sve bi ovo bilo okej, da sam Durent nije se divio Jamajci u trci na 100 metara tokom OI 2012. godine. Usen Bolt je tada pobedioi ispred tri velika američka trkača! Na oduševljenje Kevina koje je javno pokazivao na društvenim mrežama.

Licemerni Durent.

