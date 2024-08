TRESLA SE GORA - RODIO SE DUBAI! ŠTA se DOGODILO sa NAJVEĆIM PROJEKTOM Evrolige zbog kog su se raspravljali Pešić i Đoković!?

"Košarka nije profitabilan sport" - često izgovorena fraza koju čujemo s vremena na vreme, kada vrsni biznismeni koji vode Evroligu opravdavaju novčane iznose koji sleduju učesnicima elitnog takmičenja.

Novac koji klubovi koji su deo najboljih 16 u Evropi proporcionalno dele je toliko mizeran, da nije za komentarisanje.

Ono što je još paradoksalnije je čuveni "vajld kard" - plaćanje učestvovanja za određene timove (Partizan i Crvena zvezda između ostalih) čija cena raste iz godine u godinu, a zamislite, u nju su uključeni i troškovi suđenja.

Da bi shvatili koliko je košarka zapravo isplativa kao sport, potrebno je samo pogledati "preko bare" i prepisati deo modela NBA lige koja samo od TV prava zarađuje milijarde dolara.

Evroliga se non-stop hvali kako im raste broj pratilaca na društvenim mrežama, kako je popularnost lige sve veća, a ispada da svi rade kao dobrotvorna ustanova koja je neprofitabilna, jer su sami klubovi u debelim minusima kada se sve uzme u obzir.

Da ne pričamo o tome da klubovi koji nisu deoničari Evrolige (između ostalih Partizan i Crvena zvezda) nemaju ni evro od TV prava.

Novčana nagrada za osvajanje takmičenja je 1.75 miliona evra, a to nije dovoljno ni za ugovor jednog igrača.

Ukupan fond nagrada je 8.7 miliona evra, a to je 22 procenta od onoga koliko Evroliga zaradi (42 miliona evra godišnje).

Rukovodstvo ovog takmičenja je došlo na ideju da želi da globalizuje evropsko takmičenje, sve u cilju veće zarade, a jedan od genijalnih projekata koji su smislili je i uključivanje KK Dubaija.

Ekipa koja je osnovana ove godine je u planovima čelnika Evrolige još od 2022. godine, dok je ovog proleća konačno obelodanjeno da će se tim naredne godine ipak takmičiti, prvo u Evrokupu, pa potom i u Evroligi. Ipak, ni ovo nije na kraju baš tako...

Krenimo redom....

Bilo je potrebno da ovaj klub prvo "ubace" u neku evropsku ligu, a ko je pogodniji nego takmičenje sa fleksibilnim pravilima, naša regionalna ABA liga.

Naravno, Dubai sa sobom donosi određeni novac, a liga će od njihovog učešća zaraditi

Prvobitna ponuda kluba iz UAE bila je 1.500.000 evra po sezoni koje će liga inkasirati, da bi to poraslo na 1.700.000 evra, a navodi se kako će biti pokriveni troškovi smeštaja i puta gostujućih ekipa, koji će iznositi ukupno oko 800.000 evra po sezoni. U tu sumu ulazi 200.000 za smeštaj za ekipe, službena lica i sudije, i 600.000 za avionske troškove.

Kada se sve sabere, ukupna cifra koju Dubai daje za igranje u ABA ligi je 2,5 miliona evra po sezoni.

Liga je promenila pravilnik, proširena je za dva mesta, a odluka o učešću 16 klubova biće na snazi do sezone 2029/30. Promenjen je i nacionalni ključ, pa će umesto dosadašnjih pet u ABA ligi moći da igra najviše šest timova iz iste zemlje.

Jedan od ključnih ljudi u realizaciji ovog posla bio je i brat najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića - Đorđe koji je bio potpredsednik i direktor kluba.

Đoković je zajedno sa Dejanom Kamenjaševićem bio deo velikih planova kluba, a onda je kao grom iz vedra neba u julu mesecu došla vest da je Đorđe isti napustio.

Đorđe je samo mesec dana pre povlačenja pričao o projektu kluba, bio je uz Dejana Kamenjaševića (suvlasnik i idejni tvorac na poziciji generalnog menadžera) glavni akter cele priče, ali nešto se dogodilo.. - Želeo bih da se zahvalim menadžmentu ABA lige. Ovo je bio dug i bolan proces, ali smo ga doveli do kraja, što je velika privilegija, jer je ABA jedna od najjačih liga sveta, iznedrila veliki broj mladih igrača, koji su kasnije otišli dalje. Dubai je ključni iskorak u domenu širenja košarke, to je veliki brend koji stoji iza našeg kluba. Zahvaljujem se gospodinu Kamenjaševiću, njegovoj ludoj viziji, bez koje se ovo ne bi nikada ni desilo. Svi aspekti Dubaija su sportski, želimo da ga prikažemo u najboljem svetlu, da je dobar za košarku i region. Mi smo u ovom projektu iz ljubavi prema ovom sportu, želimo da uradimo nešto dobro za ABA ligu i evropsku košarku i ovde se nećemo zaustaviti. Imali smo dug proces, mnogo razgovora sa klubovima suvlasnicima, kojima dugujemo veliku zahvalnost, sigurni smo da ćemo doprineti na sportskom i poslovnom nivou, da ćemo doneti sponzore i sve što uz to ide - rekao je Đoković u maju mesecu ove godine, kada je bilo jasno da je Dubai novi član ABA lige.

Vlasnik kluba je Abdula Saed Al Nabudah, biznismen čija je kompanija na 66. mestu najbogatijih firmi na Bliskom Istoku, a njegovo bogatstvo se procenjuje na preko 2 milijarde dolara.

Ipak, iako "novac nije problem" budžet kluba neće biti ogroman, makar u prvoj godini.

Spekulisalo se da će Dubai dovesti Edija Tavaresa iz Real Madrida za ugovor od 8 miliona evra godišnje, u priči je bio i Majk Džejms, ali ništa od toga se nije ispostavilo kao istina.

- Zahvaljujem se svim suvlasnicima koji su nam dali šansu, čak i onima koji su imali sumnje. Zahvaljujem se i našem predsedniku, koji je izdržao težak put. Sve je poteklo od ideje, mislili su da sam lud i glup, lud možda jesam, ali... Ovo je prvi put da Dubai izlazi javno, nismo dali nijedan intervju, držali smo se po strani, ABA liga i suvlasnici su prepoznali našu viziju. Dok mi nismo govorili, govorili su drugi za nas. Počeo bih sa tim da Dubai će da igra u „Koka Kola Areni“ u Dubaiju. Ugovor je već potpisan, neće igrati ni u Beogradu, ni u Čačku...Dubai je na pet sati leta, direktan let postoji, imaće letovi iz svih gradova regiona... Mnogi turisti idu tako, to je jedan put u sezoni, a mi ćemo leteti tako svake sedmice. Mi smo tu u gubitku, dok su drugi u poenima. Mi ne dovodimo Tavaresa, Džejmsa, naš koncept nije toliko sportski, već biznis, imaćemo budžet vrlo skroman za ABA ligu, makar za prvu sezonu u ligi, ona će nam biti za skupljanje iskustva. Nije nam cilj ABA ligu, a i da je osvojimo, ne ulazimo tako u Evroligu ili Evrokup. Imali smo izazovan period i nije nam bio cilj da dođemo do juna bez ekipe. Ranije smo krenuli u sklapanje svih ugovora, pre svega što se tiče "Koka Kola Arene". Za sada se i dalje ne zna da li ćemo igrati još neku ligu, od toga će zavisiti i budžet. Nismo došli da se razbacujemo, nećemo plaćati Tavaresa osam miliona - rekao je Dejan Kamenjašević u maju mesecu ove godine.

Do igranja "još neke lige" nije došlo, a svi su bili iznenađeni kada je izašao spisak timova učesnika Evrokupa na kom nije bilo Dubaija.

Dakle, od plana da se u sezoni 2024/2025. igra Evrokup, a od naredne sezone i Evroliga nema ništa, a saznali smo trenera ekipa i deo tima.

Trener - Jurica Golemac Igrači: Danilo Anđušić Aleksa Uskoković Nemanja Dangubić Leon Radošević Klemen Prepelič Avudu Abas Ahmet Duverioglu Jašar Bora Nejt Mejson Džakori Vilijams Tirdi Ravena

Ovo je respektabilan sastav, ali ništa više od toga, na papiru daleko od kvaliteta Crvene zvezde i Partizana.

Kakva je trenutna vizija Dubaija, ne možemo znati, a klub još uvek ne poseduje ni svoju zvaničnu veb stranicu.

Izjave čelnika su kontradiktorne, a da se dogodio neki sukob među vlasničkom strukturom jasno je Đokovićevim odlaskom.

Upravo situacija u ovom klubu bila je povod za razmenu mišljenja Novaka Đokovića i Svetislava Pešića na proslavi povodom osvajanja olimpijskih medalja o čemu je Kurir ekskluzivno pisao, a možete čitati ovde:

Da li odlazak Đokovića i definitivno potvrđuje umanjene sportske ambicije kluba, ostaje da se vidi.

Ono što je sigurno je da Evroliga nije odustala od ovog projekta, a koji je vremenski okvir ostvarivanja njihovih planova - niko ne zna.

Generalni direktor Evrolige Paulis Moteijunas ima jasnu viziju u kojoj je Dubai deo elite u godinama koje dolaze, a jasno je koji su mu motivi.

- Kada govorim o Dubaiju, a vi pominjete brojke, ne možemo da komentarišemo. Kao rukovodstvu Evrolige, više nam je stalo do toga kakav potencijal ovo donosi za otvaranje tog tržišta. Ne tražimo ribu. Dobijamo štap za pecanje sa kojim možemo da odemo i tražimo nove sponzore. Stari sponzori mogu da se pokažu na potpuno novom tržištu. To je potencijal koji me najviše pokreće da istražujem tržište - rekao je Moteijunas o učešću Dubaija u evropskim takmičenjima.

"Tresla se gora, rodio se miš", za sada ova priča ima sličnu konotaciju.

Kako će kompletan projekat Dubaija izgledati u budućnosti, vreme će pokazati.

Za sada, njihovo učešće u ABA ligi je eksperiment.

Da li će uspeti da napune domaću halu kapaciteta 17.000 mesta, kakvo će interesovanje vladati za njihove mečeve i koliko će biti konkurentni, videćemo kada liga počne.

Iz ove perspektive, ovo "miriše" na još jedan instant projekat i igračku bogatih koja može da napravi probleme...

Vreme je da se naši klubovi makar u nečemu ujedine, očvrsnu svoju poziciju u evropskim krugovima i dokažu da su oni potrebni Evroligi, baš koliko je Evroliga potrebna njima.

"Večiti" pune halu iz kola u kolo, svaka objava na njihovu temu Evroligi donosi milione pregleda na društvenim mrežama, a njihovi mečevi su među najgledanijima.

Dakle i Partizan i Crvena zvezda imaju najbolje navijače, logistiku, marketinški potencijal i košarkaški kvalitet, nešto čime samo retki mogu da se pohvale.

Ni priča da je Srbija marketinški malo tržište ne pije vodu, jer je uticaj večitih globalan.

Vreme je da naši klubovi postanu deoničari Evrolige, pa da i oni odlučuju o sudbinama Dubaija i njima sličnih.

Ne postoji univerzum u kom je važnije da Dubai igra Evroligu pre jednog od naših timova, a nadamo se da se tako nešto nikada neće dogoditi.

Jedno je sigurno, očekuje nas izuzetno zanimljiva sezona, kako u ABA ligi, tako i u Evropi, a priča o Dubaiju će sigurno dobiti svoj nastavak.

