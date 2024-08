NIJE MU OSTAO DUŽAN! Kapiten Nemačke odgovorio na PROVOKACIJU Durenta: To mi samo govorio KOLIKO JE SLAB kao osoba!

Kapiten reprezentacije Nemačke, NBA as Denis Šruder, odgovorio je na provokaciju američkog reprezentativca Kevina Durenta.

Durentu se nije dopala izjava koju je nakon poraza protiv Srbije u borbi za bronzu dao Šruder na konerenciji za medije, pa je rešio da "pecne" kapitena Nemačke.

On je tada izjavio da NBA liga jeste najbolja na svetu, ali da se Evropljani polako približavaju.

"U Evropskoj košarci nema zabave. Evropska košarka je IQ košarka, sa veoma striktnim trenerima, traži se dosta mozga. Srbija, Grčka, Španija, Francuska, Nemačka... Sve su to timovi koji znaju kako da igraju, koji su atlete i smatram da su ljudi iz Evrope napravili dosta buke u NBA ligi."

Nakon osvajanja zlata sa Amerikom Durent je podelio fotografiju sa pobedničkog postolja uz komentar: "Zabava i IQ".

To se nije dopalo Šruderu, koji je odgovorio kolegi iz Amerike na provokaciju.

"Pobedili su, a Kevin Durant je tvitovao: ‘Visok IQ i zabava.’ Za mene, to je jednostavno slabost. Ti si takva vrsta zvezde, i moraš da kažeš nešto osobi poput mene koja nije imala nameru da bude negativna", kaže Šruder i dodaje:

"To je samo ono što vidim sa obe strane, razumete šta hoću da kažem? Nije mi se svidelo. Nije me briga, ali na kraju dana, taj tvit ili šta god je objavio, bio je zbog mene. Nikada nisam imao negativne namere. Poštujem sve te momke, sve GOAT-ove, ali da kaže to, govori mi koliko je slab kao osoba".

Kurir sport/J.M.

