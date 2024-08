OGLASIO SE TRENER CRVENE ZVEZDE: Srećan sam i zadovoljan ekipom koju smo sastavili! Doveli smo igrače sa ISKUSTVOM!

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet započeli su pripreme za novu sezonu.

Crveno-beli su se okupili u Staroj Pazovi gde će odraditi uvodni deo priprema.

Trener Sferopulos će u prvom delu imati 14 igrača na raspolaganju, dok je Ognjenu Dobriću i Dejanu Davidovcu dat produženi odmor zbog obaveza sa reprezentacijom.

"Došli smo ovde spremni da radimo snažno, kako igrači koji su bili tu i prošle sezone, tako i novi igrači. Spremni smo da radimo vredno za dobrobit tima. Dva igrača nedostaju, reprezentativca, dobili su dva dana slobodno dodatno posle OI. Ostali su ovde i spremni su da rade naporno. Želimo da radimo na taktici, da gradimo hemiju i da rasporedimo uloge na terenu. Srećan sam i zadovoljan ekipom koju smo sastavili, novim igračima koji su nas pojačali i igračima koje smo sačuvali iz prošle sezone. Sada je pred nama da radimo naporno na terenu, da stvorimo jak tim koji će se boriti da ostvari postavljene ciljeve", poručio je trener Zvezde za zvanični sajt kluba.

Trener Sferopulos osvrnuo i na novi roster ekipe.

"Imamo roster od 16 igrača, osnova je iz prošle sezone, dodali smo igrače koji mogu da nam pomognu na pozicijama gde je bilo potrebno. Mislim da je tim zaista dobar i srećan sam što imamo ovakav tim na okupu. Kao što sam već rekao, zadovaljan sam potezima koje smo napravili, želim da se zahvalim svima u klubu koji su radili naporno na dovođenju igrača i koji su to omogućili. Doveli smo igrače sa iskustvom igranja u Evroligi, osvajanja Evrolige i učešća na Fajnal for turnirima. Želeli smo nove igrače, koji su već sa nama, koji će oformiti sjajan tim i koji će se boriti za pobede na svakom terenu na kome budemo igrali", naglasio je on i zahvalio se navijačima za koje je rekao da su njihov "šesti igrač".

"Dođite i pomozite nam, kupite sezonske karte, dnevne karte i redovno dolazite na utakmice. Vaša podrška nam je neophodna, ne možemo ništa bez vaše podrške. Želimo da budete sa nama i kada je dobro, ali i u nekim malobrojnim lošijim danima, koji logično moraju doći. Dođite, podržite nas na najbolji način, bez incidenata, samo podrška svom timu".

Prvi meč u novoj sezoni Crvena zvezda će odigrati 28. avgusta protiv KK Jahorina na Palama, a nakon toga slede dve utakmice zatvorenog tipa u Beogradu, 30. avgusta utakmica sa Igokeom u Beogradu i 5. septembra izuzetno jaka provera protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Nakon toga 10. septembra zakazana je prijateljska utakmica sa Olimpijakosom u Atini, a serija pripremnih utakmica okončaće se nastupom na VTB Superkupu u Moskvi koji je programu od 12. do 14. septembra.

Kurir sport/J.M./Mondo

00:11 Zvezda se vratila na parket