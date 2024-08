MLADA NBA ZVEZDA PREŽIVELA PAKAO! Više od dve godine nije igrao košarku: Mislio sam da sam najbolji plejmejker u ligi, a onda...

Košarkaš Čikago Bulsa Lonzo Bol otvoreno je govorio o najtežem periodu u životu.

Nekadašnji drugi pik na NBA draftu u sezoni 2021/22 doživeo je povredu meniskusa kolena zbog čeka je podvrgnut operaciji.

Usledio je oporavak, ali bol nije nestao, pa su usledile nove hiruške intervencije. Situacija se iskomplikovala, pa je jedino rešenje bila transplantacija hrskavice, što je procedura koja se primenjuje kada se iscrpe sve ostale mogućnosti.

Nijedan igrač koji je išao na ovaj zahvat nije uspeo da nastavi karijeru, ali Lonzo ne odustaje.

Oporavak protiče dobro, on naporno trenira i nada se da je povratak na teren blizu.

"Kao što obično biva, svaki put kada uhvatim ritam, nešto krene naopako. Ili se povredim ili se setim te godine kada sam bio u New Orleansu… Mesec pre kovida, da ste me pitali, mislio sam da sam najbolji plejmejker u NBA ligi. Oporavak ide okej, iz nedelje u nedelju se poboljšava, tako da je to sve što mogu da tražim. Još uvek nisam na nivou na kojem želim da budem, verovatno bih rekao oko 70% – dovoljno da igram, ali još uvek može bolje. Imam još dug letnji period ispred sebe, ali definitivno se radujem budućnosti", rekao je Bol.

Kurir sport/J.M.

01:14 NESTVARAN PODATAK! Scene iz Arene PREPLAVILE INTERNET - Partizanu i Grobarima pošlo za rukom ONO što nije ni NBA klubovima