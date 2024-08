NIKOLA KALINIĆ BIO NA PROBI U PARTIZANU! Košarkaš Zvezde otkrio dugo čuvanu tajnu: Stajao sam sa strane, baš loša situacija...

Nikola Kalinić u Partizanu? Ovo je situacija koja je mogla da se desi da su crno-beli procenili da Kalinić poseduje talenat za taj klub.

U podkastu "6.75range" Nikola Kalinić otkrio je kako je sa nekih 12 godina bio na probi u Partizanu, ali da do saradnje nije došlo.

- Nije štimalo. Da li su oni mene zvali na probu ili su me ubacili? Otišao sam na probu u Partizan, a nisu me ni probali. Tu sam stajao sa strane, baš nekako loša situacija. Došao sam tu, a trening traje po dva-tri sata, moraš da pitaš trenera da li si slobodan. Snimio sam tu neke fore, pa sam uspeo da ih iskoristim posle protiv... Bio sam ja tu samo nedelju dana, video kako funkcionišu odnosi, dinamika, hijerarhija - počeo je priču Kalinić, pa se dotakao i odnosa koji ima sa Željkom Obradovićem sa kojim je sarađivao u Fenerbahčeu:

- Bilo je teško, ali divno. Ponavljam to kao papagaj, to je sjajno iskustvo. Moraš da dođeš koncentrisan, motivisan, uvek mi kaže da li se sećam šta sam radio juče. On jeste temperamentan na utakmicama, taj udar prvih par meseci ti je žestok. Ali pokušaš da zanemariš intonaciju tog glasa, onda shvatiš šta on govori i da je to apsolutno kao što on kaže. On pravi greške takođe, ali manje naravno nego ostali. Tamo sam napredovao najviše kao igrač, kao čovek, profesionalac... Moraš da se posvetiš, da brineš o telu.

Obradović je čak bio zainteresovan da dovede Kalinića u Partizan kada se vratio na klupu crno-belih.

- Bio je, bio je. Pa nije, to sam rekao, nije nikakva tajna. Ja sam rekao da ne osećam. Što bih to radio sebi? Nema razloga, mislim, ima hiljadu drugih klubova. Čak i Partizan kada je igrao Evroligu, a Zvezda igrala protiv Zadra za opstanak u ABA ligi. Tada da razumem te prelaske. Ali ovako, ako su obe ekipe tu, što bih sebi radio. Ja to ne bih. Ne kažem da je greška ili loše. Ne radim to i nije mi okej. Isto kao za Galatasaraj - otkrio je Kalinić.

Kurir sport / Podkast 6.75range

BONUS VIDEO:

04:47 Nikola Kalinić o Poljskoj i slobodnom danu